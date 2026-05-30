Alkoholista és szerencsejáték-függő lett az Ázsia Expressz sztárja

Németh Vini olyan örvénybe került az elmúlt hónapokban, amelyből nem volt könnyű kijutni. Az Ázsia Expressz sztárja most olyan részleteket árult el az életéről, amelyek sokakat meglephetnek.
Alkohol, egészségügyi problémák és súlyos anyagi veszteségek árnyékolták be a fiatal rapper mindennapjait. Vajon hogyan jutott odáig az Ázsia Expressz sztárja, hogy rövid idő alatt vagyonokat veszítsen el? – a Blikk cikke most minden részletre fényt derít.

Az Ázsia Expressz sztárja gyakran fogyasztott alkoholt, többször ittasan lépett színpadra
Súlyos gondokkal küzd az Ázsia Expressz sztárja

Németh Vini bevallotta, hogy korábban többször is ittasan állt színpadra, ami kínos helyzeteket eredményezett. Az egyik fellépésen annyira rossz állapotban volt, hogy még a nadrágja is lecsúszott, miközben a dalszöveget sem tudta rendesen előadni.
A történtekről így mesélt: 

Nagyon nagy bulit csaptam, de nem figyeltem például olyanokra, hogy lecsúszott a nadrágom. Az első sorban egy csaj húzta rám vissza. Szerencsére volt rajtam alsógatya.

Nem sokkal később egészségügyi problémák is jelentkeztek, és májbetegséget diagnosztizáltak nála. A rapper szerint a GOT-értéke a normális szint többszörösére emelkedett, ezért gyógyszert kellett szednie és teljesen felhagyott az alkoholfogyasztással egy időre. A nehézségek azonban itt nem értek véget, ugyanis szerencsejáték-függőséggel is küzd. Elmondása szerint két hónap alatt egy autó értékének többszörösét veszítette el a kaszinóban.

Erről őszintén vallott: 

Igazából szerintem a kocsi, amiben ülök, annak a kocsinak igazából az ötszöröse elment. Egy tök gyenge kocsiról beszélünk, egy egyszerű Passat, de annak szerintem az ötszöröse most elpörgött az utóbbi két hónapban sajnos.

A 24 éves előadó azt mondja, igyekszik maga mögött hagyni a rossz döntéseket, és a jövőben tudatosabban élni.

Újra egymás oldalán tűnt fel az Ázsia Expressz egykori szerelmespárja

Ádám Sofi és Németh Vini a szakításuk után ismét együtt jelent meg, ami rögtön beindította a rajongók találgatásait. A páros az Ázsia Expressz hatodik évadában szerepelt együtt szerelmespárként, ám a műsor után véget ért a kapcsolatuk, most viszont új közös projekten dolgoznak, és rendezni tudták a viszonyukat. Sofi szerint már jó ideje ismét jóban vannak, de jelenleg nem párkapcsolatként tekintenek a kapcsolatukra.

