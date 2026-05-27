Megszólt Badár Sándor Scherer Péter haláláról

A közönség számára elsősorban emlékezetes filmes és színházi szerepeivel vált ismertté, sokan pedig a legendás Pepe karakterén keresztül zárták a szívükbe. Kollégái és barátai szerint azonban nemcsak kivételes tehetség volt, hanem rendkívül szerethető és közvetlen ember is.

Badár Sándor: " b eteg volt, mégis mindenkit váratlanul ért..."Fotó: MW archívum

A tragikus hírről az elsők között értesült Badár Sándor is, aki meghatottan emlékezett vissza barátjára. Elmondása szerint Scherer Péter mindig felkészülten, hihetetlen pontossággal dolgozott, és különleges érzéke volt ahhoz, hogy a legegyszerűbb helyzetekből is humort teremtsen. A színész betegségéről csak nagyon kevesen tudtak. Közeli barátja, Mucsi Zoltán közösségi oldalán azt írta:

Scherer Péter hosszú betegséggel küzdött, amelyet méltósággal viselt.

A részletekről azonban a család és a hozzá közel állók sem kívántak beszélni. Badár Sándor szerint a színész soha nem panaszkodott, és nem beszélt a saját küzdelmeiről. Inkább a munkára koncentrált, és még a legnehezebb helyzetekben is megőrizte humorát. Pályatársa úgy fogalmazott: Scherer Péter azon ritka emberek közé tartozott, akiről senki sem tudott rosszat mondani.

A művész munkatempója legendás volt, a színház iránti elkötelezettsége pedig példaértékűnek számított a szakmában.

Kollégái szerint mindig képes volt improvizálni, gyorsan reagálni és különleges energiát vinni az előadásokba. Halála után számos művész, rajongó és pályatárs búcsúzott tőle a közösségi médiában. Sokan hangsúlyozták: nem csupán egy kiváló színészt veszített el az ország, hanem egy olyan embert is, aki derűjével és emberségével maradandó nyomot hagyott maga után.