Balásy Gyula átadja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára

Balásy Gyula cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. Balásy maga kereste meg a Kontroll.hu szerkesztőségét azzal, hogy a szeretné nyilvánosságra hozni azt az okiratot, melyben lemond cégeiről – írta meg az Index.

A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Kérdésre válaszolva ezek összértékét 80 milliárd forintra becsülte, ezenkívül a négy cégnek szerinte mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, és mintegy 15 milliárd forint a kintlévősége.

A vállalkozó a befektetései jó részét is felajánlja az államnak

Balásy a bejelentésével kapcsolatban úgy fogalmazott, nem azért teszi, mert takargatnia kellene valamit, hanem azért, mert azok a tevékenységek, amelyeket eddig végeztek, túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon, és szerinte ezeknek a legjobb helye az államháztartásban van.

Balásy Gyula szerint cége a világ top élvonalában van, és szeretné, hogy az ott dolgozók egzisztenciája biztosítva lenne. Mint mondta, legalább 3 ezer alvállalkozóval dolgoznak évente.

A vagyonkezelő cégekkel kapcsolatban kijelentette, hogy befektetései vannak benne, melyeknek jó részét szintén felajánlja az államnak.

Arra a kérdésre, hogy ha a Fidesz nem veszít a választásokon, akkor ugyanezt megtette-e volna, azt válaszolta: nem tudja.

2005 óta van a politika közelében

Balásy elmondása szerint 2004-ben alapította az első cégét, a Lounge Designt, amely eleinte kkv-knak dolgozott, majd idővel egyre nagyobb ügyfelek jöttek. A politika közelébe 2005-ben került, amikor az első nemzeti konzultációt tartották. Egy ismerősén keresztül került bele egy csapatba, amelynek az ő cége tervezte és gyártotta a logóját. Majd 2009-ben a józsefvárosi időközi választáson már Kocsis Máténak segítettek. Később országszerte 20 képviselő kampányát intézték. 2018-ban kiesett két szereplő, és hirtelen nekik kellett egyedül ellátniuk az összes állami szervezet kommunikációját. „Egyik napról a másikra 30 ügyfélből lett 120” – magyarázta Balásy.