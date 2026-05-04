Balásy Gyula átadja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára

Balásy Gyula cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. Balásy maga kereste meg a Kontroll.hu szerkesztőségét azzal, hogy a szeretné nyilvánosságra hozni azt az okiratot, melyben lemond cégeiről – írta meg az Index.
A közokiratban Balásy négy cégről mond le: a Lounge Design, a Lounge Event és New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről. Kérdésre válaszolva ezek összértékét 80 milliárd forintra becsülte, ezenkívül a négy cégnek szerinte mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, és mintegy 15 milliárd forint a kintlévősége.
A vállalkozó a befektetései jó részét is felajánlja az államnak
Balásy a bejelentésével kapcsolatban úgy fogalmazott, nem azért teszi, mert takargatnia kellene valamit, hanem azért, mert azok a tevékenységek, amelyeket eddig végeztek, túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon, és szerinte ezeknek a legjobb helye az államháztartásban van.
Balásy Gyula szerint cége a világ top élvonalában van, és szeretné, hogy az ott dolgozók egzisztenciája biztosítva lenne. Mint mondta, legalább 3 ezer alvállalkozóval dolgoznak évente.
A vagyonkezelő cégekkel kapcsolatban kijelentette, hogy befektetései vannak benne, melyeknek jó részét szintén felajánlja az államnak.
Arra a kérdésre, hogy ha a Fidesz nem veszít a választásokon, akkor ugyanezt megtette-e volna, azt válaszolta: nem tudja.
2005 óta van a politika közelében
Balásy elmondása szerint 2004-ben alapította az első cégét, a Lounge Designt, amely eleinte kkv-knak dolgozott, majd idővel egyre nagyobb ügyfelek jöttek. A politika közelébe 2005-ben került, amikor az első nemzeti konzultációt tartották. Egy ismerősén keresztül került bele egy csapatba, amelynek az ő cége tervezte és gyártotta a logóját. Majd 2009-ben a józsefvárosi időközi választáson már Kocsis Máténak segítettek. Később országszerte 20 képviselő kampányát intézték. 2018-ban kiesett két szereplő, és hirtelen nekik kellett egyedül ellátniuk az összes állami szervezet kommunikációját. „Egyik napról a másikra 30 ügyfélből lett 120” – magyarázta Balásy.
A vállalkozó hangsúlyozta, hogy nem azt mondja, hogy mindent ők csináltak, de sok feladat ment rajtuk keresztül. Az elmúlt 6 évben 104 kommunikációs tenderen indultak, ebből 48-ban nyertek. A kék, kormányzati plakátok a tevékenységük kis részét tették ki, állítása szerint ezekhez van a legkevesebb közük. Mint mondta, a közzététel és a grafika volt az ő dolguk, munkáikkal kapcsolatban mindig egyeztettek az ügyféllel, és az ottani kommunikációs csapattal vagy vezetővel, legyen szó minisztériumról vagy állami cégről.
Befagyasztották Balásy Gyula cégeinek számláit
Balásy Gyula egy kormányzati szereplőnek sem szólt arról, hogy interjút ad a Kontrollnak, és elmondta, hogy egy olyan anyagot is átad, melyben kidolgozta, hogyan lehetne a cégét a leggyorsabban beépíteni az államba.
Arról is beszélt, hogy a teljes 2025-ös év és a jelenlegi is eredménytartalékban van. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották, amiről előre nem szóltak nekik, technikai hibákra hivatkoztak. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
Balásy tudja, hogy ez ellene szól, de ezáltal olyan feladatok kerülnek veszélybe, melyeket el kell látniuk, illetve nem tudták azóta sem elutalni csaknem 500 ember fizetését sem.
Magyarországon képzeli el a jövőjét
Könnyek között elmondta, hogy nem akar külföldre menekülni, itt született, itt élt, itt van a családja, és úgy érzi, nincs semmi oka elmenni. Hozzátette, nem tagadja, hogy a kormányzati megrendelésekkel ő pénzt keresett, és hogy jómódú ember lett, de ami pénzt keresett, azt mindig befektette vagy visszaforgatta a cégeibe. Elmondása szerint a külföldi ingatlanjait kiadja a főszezonban, és amikor nincs kiadva, akkor oda mennek nyaralni. Illetve kiemelte, hogy Máriaremetén egy többgenerációs házat akart megépíteni, de nem tudja, hogy ez valaha meg fog-e valósulni. Mindezt ő nem gondolja luxizásnak, szerinte ami befektetés, az nem luxizás.
A beszélgetésben visszatértek a kék plakátokra, amelyekkel kapcsolatban kijelentette, hogy nem volt arra lehetőségük, hogy felülbírálják azok tartalmi részét, vagyis azt, hogy mit rendelnek meg tőlük. Ugyanakkor jogi szempontok alapján véleményezhetik vagy megtagadhatják a közzétételt, amire elmondása szerint volt is példa.
Balásy kijelentette, hogy a számlazároláson kívül a volt és az alakuló kormány sem jelzett nekik olyasmit, ami nyugtalanságra adna okot. Sok ügyfelükkel folytatják az együttműködést, de voltak olyanok, akik visszamondtak megrendeléseket, mert Balásy szerint nem merik folytatni velük a munkát.
Az interjú végén Balásy elmondta, nem tudja, hogy mi alól kellene tisztáznia magát, de a jelenlegi helyzetben az ő cégcsoportjuknak szerinte nem lenne jövője.
A vállalkozó a HVG cikke szerint tavaly 18 milliárd forintnyi osztalékot vett ki három cégéből. Balásy, a Forbes 50 leggazdagabb magyar 2025-ös listáján a 30. helyen szerepel, becsült vagyona pedig 103,2 milliárd forint.