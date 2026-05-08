Ezt a fagyit keresi majd mindenki a Balatonnál idén nyáron – íme a Balaton fagyija verseny nyertes íze

Kihirdették a 13. Balaton Fagyija verseny győztesét: idén a balatonmáriafürdői Florida Fagylaltozó vitte el az első díjat. A Balaton fagyija a Balaton Noir fantázianevű édesség lett, amelynek fő alapanyaga a csokoládé maláta.
Balatonfüreden, a Kékszalag Portban rendezték meg 2026. május 8-án, pénteken a 13. Balaton Fagyija versenyt, amelyen 18 induló összesen 30 fagylaltot nevezett. A Balaton fagyija címet Somodi János, a balatonmáriafürdői Florida Fagylaltozó készítője nyerte el a Balaton Noir nevű különleges ízzel.

Balatonfüred, 2026. május 8. A zsűri tagjai, Damniczki Balázs, Jakabfi Dávid, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Pass Szilvia és Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke (b-j) fagylaltokat értékel a Balatoni Turizmus Szövetség és a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával megrendezett XIII. Balaton Fagyija 2026 versenyen a balatonfüredi Kékszalag Port kikötőben 2026. május 8-án. Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. MTI/Krizsán Csaba
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A Balaton fagyija – Csokoládé maláta adja a győztes fagylalt alapját

A Balaton Noir fő alapanyaga a csokoládé maláta, amelynek ötletét Somodi János sörfőzéssel kapcsolatos tapasztalatai adták. A fagylaltot szilvaszósz, rum és malátaropogós teszi még különlegesebbé.

A készítő szerint az ízvilágban van, aki kávés, más csokoládés, karamelles vagy macikávéra emlékeztető jegyeket érez.

Balaton fagyija: a balatonmáriafürdői Florida Fagylaltozó nyerte az idei versenyt
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Több különdíjat is kiosztottak

Különdíjat kapott a balatonfüredi Kis Bergmann Cukrászda, a gyenesdiási Bringatanya Somogyi Fagylaltműhely és a balatonakarattyai Sissi Fagylaltozó.

Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A zsűri a kreativitást, az alapanyag-használatot és az ízek harmóniáját értékelte. A szervezők szerint a verseny a balatoni gasztronómia mellett a turizmust is élénkíti.

Őrület a fagyizókban: itt a fagylalt napja, féláron adják a gombócokat

Sok helyen a megszokottnál jóval olcsóbban lehet fagylalthoz jutni május 8-án. A fagylalt napja keretén belül országszerte várják féláras akcióval a vendégeket a cukrászdák.

 

 

