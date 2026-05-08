Ezt a fagyit keresi majd mindenki a Balatonnál idén nyáron – íme a Balaton fagyija verseny nyertes íze

Balatonfüreden, a Kékszalag Portban rendezték meg 2026. május 8-án, pénteken a 13. Balaton Fagyija versenyt, amelyen 18 induló összesen 30 fagylaltot nevezett. A Balaton fagyija címet Somodi János, a balatonmáriafürdői Florida Fagylaltozó készítője nyerte el a Balaton Noir nevű különleges ízzel.

A Balaton fagyija – Csokoládé maláta adja a győztes fagylalt alapját

A Balaton Noir fő alapanyaga a csokoládé maláta, amelynek ötletét Somodi János sörfőzéssel kapcsolatos tapasztalatai adták. A fagylaltot szilvaszósz, rum és malátaropogós teszi még különlegesebbé.

A készítő szerint az ízvilágban van, aki kávés, más csokoládés, karamelles vagy macikávéra emlékeztető jegyeket érez.

Balaton fagyija: a balatonmáriafürdői Florida Fagylaltozó nyerte az idei versenyt

Több különdíjat is kiosztottak

Különdíjat kapott a balatonfüredi Kis Bergmann Cukrászda, a gyenesdiási Bringatanya Somogyi Fagylaltműhely és a balatonakarattyai Sissi Fagylaltozó.

Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon

A zsűri a kreativitást, az alapanyag-használatot és az ízek harmóniáját értékelte. A szervezők szerint a verseny a balatoni gasztronómia mellett a turizmust is élénkíti.