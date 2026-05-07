Kiderült, mit és mennyiért lehet enni a Balaton IC étkezőkocsijában

Május 1-jétől újra elérhető az Utasellátó szolgáltatás a Balaton felé tartó vonatokon, így a Balaton IC járatokon ismét megnyílt az étkezőkocsi. A kínálat a korábbi évek kedvencei mellett 2026-ban új fogásokkal bővült, miközben az árak csak részben változtak – írja a VEOL.

Mit ehetünk idén a Balaton IC étkezőkocsijában, és hogyan alakulnak az árak?

A Balaton IC étkezőkocsijában idén is változatos választék fogadja az utasokat. A megszokott ételek mellett újdonságként megjelent például a sertéspörkölt, a vegán chilis bab tortillachipsszel, valamint a nyári időszakban hideg gyümölcsleves is kapható. Az étlapot italok – köztük sör – teszik teljessé.

Az árak alakulása vegyes képet mutat: több alapétel és menü ára nem változott jelentősen, vagy csak kisebb mértékben emelkedett, különösen a saláták és a gyerekmenü esetében. Ezzel szemben a röviditaloknál, illetve néhány desszertnél és kombinált menünél árcsökkenés is megfigyelhető. A hamburgerek és egyes saláták hosszabb távon drágultak látványosabban, míg az italok és a klasszikus fogások inkább stabil árkategóriában maradtak.

A Balaton IC étkezőkocsi menüjének főbb kategóriái:

Reggeli: 1200–2000 Ft között, müzli, szendvics, tojásételek és grillkolbász is elérhető.

Főételek: 360 Ft-tól 4200 Ft-ig, a levesektől a pörköltig széles skálán.

Gyors harapnivalók: 600–1900 Ft között, például palacsinta, hot dog vagy tócsi.

Italok: 400–1150 Ft között, ásványvíztől a csapolt sörig és röviditalokig.

A konkrét árakat nézve a legegyszerűbb ételek már néhány száz forintért elérhetők, míg a tartalmasabb fogások több ezer forintba kerülnek. A hamburgerek egységesen 2600 forintba kerülnek, a gulyásleves 3000 forint, míg a sertéspörkölt a kínálat egyik legdrágább tétele, 4200 forintos áron. A Balaton IC étkezőkocsija idén is széles választékot kínál, ahol a hagyományos és az új fogások egyaránt megtalálhatók, az árak pedig többnyire kiszámítható keretek között maradtak.