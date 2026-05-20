Brutális árak, hüledező turisták – Ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

A Balaton északi partján, 2026 nyarán több település büféiben is eltérő árakon kínálják a sült hekket. A balatoni hekk dekánkénti ára Balatonalmádiban akár 130 forint is lehet, míg Alsóörsön 90, Balatonfüreden pedig 80 forintos árral is találkozhatnak a nyaralók – tájékoztatott a VEOL.

A balatoni hekk ára 2026-ban településenként eltérő

Balatoni hekk: nagy különbségek az árakban

Egy átlagos, 40–50 dekagrammos adag esetében már komoly eltérés lehet a végösszegben.

Balatonalmádiban egy nagyobb hekk ára könnyen 5–6 ezer forint fölé mehet, míg Balatonfüreden ugyanekkora adag jóval kedvezőbben is kijöhet.

A keszeg olcsóbb, a fogas prémiumabb választás

A hekk mellett a keszeg továbbra is népszerű, sok helyen olcsóbb alternatívát jelent. Az étlapokon ugyanakkor egyre gyakrabban jelenik meg a fogas, a pisztráng és a harcsa is, ezek azonban sok esetben már a hekkhez hasonló árszintet képviselnek.

A balatoni hekk az árnövekedés ellenére is az egyik legkeresettebb strandétel

Marad a balatoni nyár kedvence

Az árakat az alapanyagköltségek, az energiaárak és a szezonális munkaerő költségei is befolyásolják. A kereslet ennek ellenére továbbra is erős: a ropogósra sült hekk friss kenyérrel és savanyúsággal sokak számára még mindig a balatoni nyaralás elmaradhatatlan része.