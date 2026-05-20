Brutális árak, hüledező turisták – Ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

A Balaton északi partján, 2026 nyarán több település büféiben is eltérő árakon kínálják a sült hekket. A balatoni hekk dekánkénti ára Balatonalmádiban akár 130 forint is lehet, míg Alsóörsön 90, Balatonfüreden pedig 80 forintos árral is találkozhatnak a nyaralók – tájékoztatott a VEOL.
Balatoni hekk: nagy különbségek az árakban
Egy átlagos, 40–50 dekagrammos adag esetében már komoly eltérés lehet a végösszegben.
Balatonalmádiban egy nagyobb hekk ára könnyen 5–6 ezer forint fölé mehet, míg Balatonfüreden ugyanekkora adag jóval kedvezőbben is kijöhet.
A keszeg olcsóbb, a fogas prémiumabb választás
A hekk mellett a keszeg továbbra is népszerű, sok helyen olcsóbb alternatívát jelent. Az étlapokon ugyanakkor egyre gyakrabban jelenik meg a fogas, a pisztráng és a harcsa is, ezek azonban sok esetben már a hekkhez hasonló árszintet képviselnek.
Marad a balatoni nyár kedvence
Az árakat az alapanyagköltségek, az energiaárak és a szezonális munkaerő költségei is befolyásolják. A kereslet ennek ellenére továbbra is erős: a ropogósra sült hekk friss kenyérrel és savanyúsággal sokak számára még mindig a balatoni nyaralás elmaradhatatlan része.
Ez is érdekelheti:
Megkóstolná? Fehérboros kagylóból készült az idei Balaton legdurvább fagyija
Egy balatoni cukrász ismét olyan különleges fagylalttal állt elő, amelytől egyszerre döbbentek meg és lettek kíváncsiak az emberek. A kagylós fagyi idén a Balaton Fagyija verseny egyik legmegosztóbb és legkülönlegesebb indulója lett.
Erről érdemes tudnia a balatoni lángos kapcsán – őrült összegekre bukkanni a színfalak mögött
Miközben a turisták azt találgatják, mennyibe fog kerülni idén a sajtos-tejfölös lángos, a háttérben ennél jóval nagyobb összegek mozognak. A balatoni vendéglátóhelyek piacán a néhány tízmilliótól a több százmillió forintos árakig nagyon széles a kínálat – derül ki a zenga.hu elemzéséből, ami azt is bemutatja, hogy változott tavaly óta a vendéglátóhelyek ára. Az elemzésből kiderül: a balatoni büfék, lángosozók ára is emelkedik.