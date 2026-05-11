A Balatonban élhet Európa egyik legősibb genetikai öröksége

A kutatás az eurázsiai sügér – amelynek a Balatonban élő populációja a balatoni sügér – genetikai múltját vizsgálta több ezer genetikai azonosító segítségével. Az eredmények szerint a Kárpát-medence és a Duna–Pannon térség különösen fontos szerepet játszhatott a faj fennmaradásában a jégkorszakok idején – írja a Veol.

Ki gondolná, hogy a balatoni sügér ilyen ősi genetikai örökséget hordoz

Fotó: Unsplash

Veszélyben a balatoni sügér különleges genetikai öröksége

A szakemberek által Lineage 5 néven említett genetikai vonal rendkívül elkülönül más európai sügérpopulációktól. A kutatók szerint a mai balatoni és dunai sügérek olyan örökletes nyomokat őrizhetnek, amelyek már jóval a Balaton kialakulása előtt is léteztek.

A tanulmányban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei is részt vettek. Szerintük a balatoni sügér nemcsak horgászati vagy gasztronómiai szempontból fontos, hanem egyedülálló természeti örökséget is képvisel.

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy ez a különleges genetikai állomány veszélybe kerülhet. Ha más vízrendszerekből származó sügéreket telepítenek a térségbe, az idővel felhígíthatja az ősi genetikai mintázatot.

A szakemberek szerint ami genetikai szinten eltűnik, azt később már nem lehet egyszerűen visszaállítani. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartják a balatoni sügérállomány védelmét.

A kutatás új megvilágításba helyezheti a Balaton élővilágát is: a tó nemcsak természeti és turisztikai kincs lehet, hanem egy olyan élő genetikai archívum, amely még a jégkorszak emlékeit is őrzi.

Foglalás előtt érdemes átgondolni, melyik partszakasz illik hozzánk. A strand kiválasztása a nyaralás élményét és a költségeket is befolyásolja.

Készülünk a nyárra, és sorra jelennek meg az új árak a Balaton-parti strandbüfék kínálatában. A lángos idén is az egyik legnépszerűbb strandétel maradt, de a 2026-os árak sokakat meglephetnek.