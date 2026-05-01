Ballagás 2026: eltűnt a tízezres? Meglepő összegek keringenek a borítékokban

Új korszakba lépett az egyik legfontosabb iskolai esemény ajándékozási szokása. A ballagás ma már nemcsak megható búcsú, hanem komoly anyagi kérdés is sok családban.
A ballagás kapcsán egyre többen teszik fel ugyanazt a kérdést: mennyi pénzt illik adni? A korábban megszokott összegek mára jelentősen átalakultak, és sokak szerint a „régi szabályok” már nem érvényesek – írja a Feol.

Ballagás alkalmával ma már akár több tízezer forint is kerülhet a borítékba
Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

Mennyit illik adni ballagásra 2026-ban?

A válasz ma már jóval magasabb számokat jelent, mint néhány éve. A tapasztalatok szerint a korábban általánosnak számító 10 ezer forintos ajándék inkább jelképesnek számít.

A jelenlegi „nem hivatalos” skála alapján:

  • közeli család: akár 50–100 ezer forint vagy több
  • rokonok: 20–50 ezer forint
  • barátok, ismerősök: 10–30 ezer forint

Sőt, egyes családoknál ennél jóval nagyobb ajándékok – például jogosítvány vagy autó – is szóba kerülnek.

Budapest Lorántffy Zsuzsanna utca 3., Baár-Madas Református Gimnázium (később Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon). Gimnazisták ballagása, 1937

Tényleg a pénzről szól a ballagás?

A válasz megnyugtató: nem feltétlenül. Bár a pénz lett a leggyakoribb ajándék, sokan hangsúlyozzák, hogy a személyes gesztusok legalább ennyire fontosak.

