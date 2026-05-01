Ballagás 2026: eltűnt a tízezres? Meglepő összegek keringenek a borítékokban

A ballagás kapcsán egyre többen teszik fel ugyanazt a kérdést: mennyi pénzt illik adni? A korábban megszokott összegek mára jelentősen átalakultak, és sokak szerint a „régi szabályok” már nem érvényesek – írja a Feol.

Ballagás alkalmával ma már akár több tízezer forint is kerülhet a borítékba

Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

Mennyit illik adni ballagásra 2026-ban?

A válasz ma már jóval magasabb számokat jelent, mint néhány éve. A tapasztalatok szerint a korábban általánosnak számító 10 ezer forintos ajándék inkább jelképesnek számít.

A jelenlegi „nem hivatalos” skála alapján:

közeli család: akár 50–100 ezer forint vagy több

rokonok: 20–50 ezer forint

barátok, ismerősök: 10–30 ezer forint

Sőt, egyes családoknál ennél jóval nagyobb ajándékok – például jogosítvány vagy autó – is szóba kerülnek.