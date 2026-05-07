Így előzhető meg a banki csalás néhány egyszerű lépéssel

Az adóbevallási időszakban egyre gyakoribbá válnak a banki csalási kísérletek, amelyek során a csalók a NAV, a Rendőrség vagy a NEAK nevében próbálnak személyes és banki adatokat megszerezni, jellemzően visszaigényelhető adóra vagy egyéb hivatalos ügyekre hivatkozva. A megtévesztő SMS-ek és e-mailek gyakran gyanús linkeket tartalmaznak, amelyek hamis weboldalakra vezetnek – hívja fel a figyelmet sajtóközleményében a Gránit Bank.

Hogyan ismerhetők fel a hatóságok nevében érkező üzenetek?

A banki csalás egyik legelterjedtebb formája az adathalászat, különösen az SZJA-bevallási időszakban, amikor a támadók hivatalosnak tűnő feladónevekkel és üzenetekkel próbálják rávenni az érintetteket személyes és banki adataik megadására. Az így megszerzett információkkal bankkártyás vásárlások, mobilbanki regisztrációk vagy egyéb jogosulatlan tranzakciók is elindíthatók.

Az ilyen támadások során gyakran arra is számítanak, hogy az áldozat a banki SMS-ben érkező jóváhagyó kódokat is megadja, ezzel teljes hozzáférést biztosítva a számlához.

Hogyan védekezzünk online banki csalások ellen?

Az megelőzés érdekeben az alábbiakat teheti:

mindig ellenőrizze a feladó telefonszámát vagy e-mail-címét;

alaposan vizsgálja meg a linkeket, mielőtt bármire rákattint;

ne az üzenetben kapott hivatkozásról induljon tovább, hanem a hivatalos oldalt keresse fel közvetlenül;

kizárólag az ön által kezdeményezett banki műveleteket hagyja jóvá;

ne adjon meg SMS-ben kapott kódokat vagy jóváhagyásokat, ha nem egyértelmű az ügylet.

A hatóságok nevével visszaélő üzenetek célja minden esetben az adatok megszerzése, ezért kiemelten fontos a körültekintő ellenőrzés. A tudatos figyelem és az üzenetek tartalmának átgondolása sok esetben megakadályozhatja a sikeres csalást.