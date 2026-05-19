Bányatavat venne? Ki nem találná mennyibe kerül

Újabb különleges ingatlanra bukkantunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési oldalán. A NAV licitjeit rendszeresen böngésző olvasóink már megszokhatták, hogy időről időre egészen szokatlan tételek is felbukkannak az eladó vagyontárgyak között, ezúttal pedig egy bányató keltette fel a Boon újságíróinak figyelmét.

Az Emőd külterületén található anyagbánya és bányató becsült értéke 51,5 millió forint – Fotó: NAV

Bányató és anyagbánya is a NAV árverésén

A Miskolctól nagyjából 25 kilométerre fekvő Emőd külterületén található ingatlan július 3-án kerül árverésre.

A hirdetmény szerint a terület kivett anyagbányát és egy tavat is magában foglal, becsértéke pedig eléri az 51,5 millió forintot.

A NAV azért indított végrehajtási eljárást a tulajdonos vállalkozással szemben, mert több mint 20,18 millió forintos köztartozást halmozott fel. Az adóhatóság ennek behajtása érdekében próbálja értékesíteni a különleges ingatlant, amelynek megközelítése személygépjárművel szinte lehetetlen.

Furcsa számokat mutat a cég pénzügyi múltja

Az Opten céginformációs adatbázisa szerint a tulajdonos vállalkozást 2008-ban alapították, főtevékenysége pedig „nyomozói, személybiztonsági tevékenység”. A cég 2025 novembere óta végrehajtás alatt áll. 2024-ben és 2023-ban nem termelt árbevételt, csupán néhány millió forintos veszteséget könyvelt el a nyilvános pénzügyi beszámolója szerint.

A legérdekesebb azonban a 2022-es üzleti év: akkor a vállalkozás 88 millió forintos árbevétel mellett 20,8 millió forintos profitot ért el. Ez azért számít különösen látványos eredménynek, mert a korábbi években még a 130-140 millió forintos bevételek mellett sem tudott 2 millió forintnál nagyobb nyereséget felmutatni.

Az is figyelemre méltó, hogy a magánszemély tulajdonos másik érdekeltsége nem sokkal a cikk megszületése előtt, április végén szintén végrehajtás alá került.

Innen indul a licit

Akinek megtetszett az emődi bányató, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Az árverés július 3-án indul, a nyitólicit pedig 33,47 millió forint lesz.

