Barna medve bukkant fel egy magyar településnél

Barna medve jelent meg az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A nemzeti park szerint a medvék gyakran látogatják ezeket a vadászati létesítményeket.

Barna medvét láttak Égerszög közelében, Magyarországon (Illusztráció) Fotó: Unsplash

Barna medvét láttak Égerszög közelében

Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén, egy szórón, szombat reggel – közölte a nemzeti park közösségi oldalán.

A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő, kifejlett fiatal egyed.

A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében.

Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ.

A nemzeti park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet.

A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, melynek pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása. A fokozottan védett fajok károsítása, elpusztítása bűncselekmény – írja az MTI.

Figyelmeztetés: újra medvét láttak Magyarországon

Áprilisban számoltunk be, hogy lakossági bejelentés szerint egy nagytestű vadállatot észleltek Bogács külterületén. A medveészlelés miatt a környéken élőket fokozott óvatosságra intik, a hatóságok vizsgálják az esetet.

Még talán egy ennél is riasztóbb jelenet játszódott le májusban.

Medvét láttak a népszerű magyarországi turistaútvonal közelében

Medve bukkant fel Lillafürednél, a Szent István-barlang közvetlen közelében – adta hírül a Boon.hu. A portál egy helyi Facebook-csoport bejegyzésére hivatkozva írta meg az esetet, eszerint a barlang feletti kápolna környékén mutatkozott az állat, alig néhány tíz méterre a kijelölt gyalogúttól.