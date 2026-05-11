Baukó Éva megtörte a csendet: ezért tűnt el hónapokra

2026 májusában egy internetes fórumon szólalt meg újra Baukó Éva, miután hosszú ideje alig lehetett hallani róla. A Való Világ negyedik szériájából ismert egykori villalakó őszintén beszélt arról, hogy babát várt, ám a terhessége vetéléssel végződött, emellett pedig a pánikbetegsége is ismét nehéz időszakot hozott az életébe – számolt be a Blikk.

Baukó Éva

Fotó: Instagram

Baukó Éva eltűnésének fájdalmas oka volt

Az egykori valóságshow-szereplő elárulta, hogy nem véletlenül hanyagolta a közösségi médiát. Azt mondta, most minden gondolata a babaprojekt körül forog, és nem érdekli az Instagram világa vagy a nyilvánosság zajos közege.

Éva arról is beszélt, hogy a nehéz időszakban sok negatív emberrel találkozott, ezért inkább saját magára, a lelki állapotára és a jövőbeli terveire koncentrál.

Spermadonor segítségével szeretne édesanya lenni

A vallomás egyik legmeglepőbb része az volt, amikor Baukó Éva elárulta:

spermadonor segítségével vágott bele a családalapításba.

Mint mondta, nem volt ismert párja, és magánéletét már hosszú évek óta nem teregeti ki a nyilvánosság elé.

A 42 éves híresség korábban is beszélt arról, hogy régóta vágyik az anyaságra, de az elhibázott kapcsolatok után úgy döntött, akár egyedül is vállalna gyermeket.

Nem adja fel a babaprojektet

Baukó Éva korábban az Ázsia Expressz szereplését is egészségi okok miatt mondta le, miután pánikrohamokkal és pajzsmirigyproblémákkal küzdött. Most azonban minden erejével arra figyel, hogy testileg és lelkileg is felkészüljön az anyaságra.