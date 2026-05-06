Berki Krisztián sírja ma is sokkoló látvány – ezt nem lehet könnyek nélkül megnézni

Berki Krisztián sírja négy évvel a halála után is rendszeresen látogatott hely. A nyughelyet friss virágok borítják, ami azt mutatja, hogy családja és tisztelői nem feledkeztek meg róla. A csendes temetői környezetben egy különösen megható részlet is szemet szúr: egy kőtábla, amelyen lánya üzenete olvasható – írja a Blikk.

Berki Krisztián sírja körül megható családi pillanatok

A feliratot Berki Natasa Zselyke hagyta ott:

„Nagyon durván szeretlek! Boldog apák napját! I love You” — ez a rövid, de annál erősebb üzenet sokak szemébe könnyeket csal.

A sírt rendszeresen felkeresi a család is. Hódi Pamela korábban arról beszélt, hogy fontos számára, hogy lánya természetes módon ápolja édesapja emlékét.

Elmondása szerint főként jeles alkalmakon — például apák napján, születésnapokon vagy évfordulókon — látogatják meg a sírt. Ilyenkor virágot visznek, kitakarítják a nyughelyet, és gyakran személyes ajándékot is hagynak ott.

A család másik ága is ápolja az emlékét: kisebbik lánya, Emma — akinek édesanyja Berki Mazsi — szintén része ennek az emlékezési folyamatnak.

Máig kérdések övezik a tragédiát

Berki Krisztián halála körülményei a mai napig sok kérdést vetnek fel. A hírek szerint tiltott szerek is szerepet játszhattak a tragédiában, bár a pontos részletek sosem tisztázódtak teljes mértékben.

Barátai és ismerősei még mindig válaszokat keresnek, miközben egyvalami biztos: a neve és személyisége kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar médiában és közéletben.

Négy év telt el az országot megdöbbentő tragédia óta, ám a körülményeket még mindig számos megválaszolatlan kérdés és találgatás övezi. A 41 éves korában, budapesti otthonában elhunyt egykori labdarúgó és műsorvezető, Berki Krisztián halála a mai napig foglalkoztatja a közvéleményt.

