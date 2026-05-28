Ezt a hat bisztrót vétek kihagyni Budapesten – mutatjuk a legjobb helyeket

Május végén ismét elindult a Mindmegette Étterem Napok programsorozata, amely során több budapesti vendéglátóhely különleges menükkel készül. A bisztró kínálatban ezúttal családias hangulatú helyek, modern városi éttermek és elegáns borbárok is szerepelnek.

Több budapesti bisztró háromfogásos menüvel készül

Fotó: Unsplash

6 bisztró, amelyeket érdemes kipróbálni

1. Color Bar & Bistro Budapest

A belváros szívében, a Madách Imre úton található Color Bar & Bistro Budapest elsősorban azoknak lehet ideális választás, akik szeretik a modern, elegáns hangulatú helyeket. A bisztró különlegessége a széles borválaszték, amelyben az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területéről származó tételek is helyet kaptak. A háromfogásos menüben vöröstonhalas fogások, garnélarákos Ha Kao, sous vide kacsamell és bélszíncsíkok is szerepelnek, de vegetáriánus opcióként spenótos rizottó is választható.

2. Mandragóra

A Kacsa utcai Mandragóra egy csendesebb, családiasabb hangulatú bisztró, ahol a modern bisztrókonyha és a hagyományos vendéglátás találkozik. A menüben marha tatár, spárgaleves, tavaszi tekercs és csicseriborsó curry bao-val is megtalálható. A desszertek közül a sós karamellás madártej számít az egyik legkülönlegesebb fogásnak.

3. Oleo Pazzo Bar & Bistro

A József körúton, a Courtyard by Marriott Budapest szállodában működő Oleo Pazzo Bar & Bistro rendkívül változatos kínálattal készül az Étterem Napokra. A bisztró egyik nagy előnye, hogy a magyaros ételek mellett nemzetközi fogások és vegetáriánus opciók is szerepelnek az étlapon, így nagyobb társaságok számára is jó választás lehet.

