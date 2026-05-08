Szombaton teljesen megváltozik a közlekedés Budapesten – több BKK-járat útvonala is módosul

A Budapesti Közlekedési Központ járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a május 9-i, szombati Kossuth Lajos téri rendezvény idején. Az esemény miatt több villamos- és buszjárat közlekedése változik, ugyanakkor a metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben, hosszabb üzemidővel közlekednek. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a Nyugati pályaudvar felől.

A BKK sűrített járatokkal készül a Kossuth téri rendezvényre

Rendezvény miatt május 9-én, szombaton 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret, az Alkotmány utcát és az id. Antall József rakpartot május 10-én, vasárnap hajnali 6 óráig.

A zárás a BKK járatainak közlekedését is érint:

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok május 9-én, szombaton 9 órától május 10-én, vasárnap 14 óráig rövidített útvonalon, a Közvágóhíd H; Pesterzsébet, Pacsirtatelep; valamint a Keleti pályaudvar M és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek.

A 15-ös autóbusz május 9-én, szombaton 15 órától mindkét irányban a Nyugati tér érintésével módosított útvonalon, a Kálmán Imre utca–Bajcsy-Zsilinszky út / Podmaniczky utca–Teréz körút–Szent István körút útvonalon közlekedik, a Markó utca megállót nem érinti. A 9-es autóbusz Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út és Nyugati pályaudvar M megállóiban áll meg.

A BKK a rendezvényekre tartóknak a közösségi közlekedés igénybevételét ajánlja, így a sűrűbben közlekedő M2-es metrót, a 2-es, a 2B és a 23-as villamosokat, valamint az M3-as metrót és a 4-es, 6-os villamosokat. Ezen a napon a metrók tovább járnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények.

A Kossuth Lajos tér megközelíthető a csuklós járművekkel közlekedő 70-es és 78-as trolibuszokkal is.

A tér akadálymentes elérése érdekében 13 és 21 óra között akadálymentes eljutást biztosító minibusz is rendelkezésre áll a Nyugati pályaudvarnál, amely igény szerint a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között közlekedik. A járat előzetes utazási igény esetén indul, közlekedése telefonon, a +36-70-390-34-14 számon rendelhető meg.

A BKK több felületen is tájékoztatja ügyfeleit a közlekedési változásokról: közösségi közlekedéssel kapcsolatos, folyamatosan frissülő információk a BKK Info oldalon, közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldalon is olvashatók. Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.