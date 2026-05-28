Minden tudnivaló egy helyen – erre készüljön a BL-döntő hétvégéjén

A tájékoztatás szerint május 29. és 31. között a megszokottnál jóval nagyobb utasforgalom várható, hiszen szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre a UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. A repülőtér közlése alapján az utasforgalom átlagosan 60 százalékkal emelkedhet, miközben a gépmozgások száma közel a duplájára nőhet.

A BL-döntő miatt jelentősen megnő a forgalom a Budapest Airporton, járatkésésekre és torlódásokra is figyelmeztetnek Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A BL-döntő miatt újranyit az 1. Terminál

A legnagyobb változás, hogy hosszú idő után újranyit az 1. Terminál, ahol elsősorban az Arsenal szurkolói charterjáratait, illetve egyes londoni Wizz Air járatokat kezelik majd.

A Budapest Airport szerint az 1. Terminál kizárólag utasforgalmi célból működik majd, így az épület látogatására csak az utasok számára lesz lehetőség.

Vámmentes bolt nem lesz, viszont étel- és italvásárlási lehetőséget biztosítanak.

A terminálok között ingyenes shuttle buszok közlekednek majd, hogy megkönnyítsék az utasok mozgását.

Brutális torlódások és járatkésések jöhetnek

A repülőtér arra figyelmeztet, hogy a BL-döntő hétvégéjén megnövekedett forgalomra, útlezárásokra és akár járatkésésekre is számítani kell.

A Budapest Airport ezért azt kéri az utasoktól, hogy:

a 2. Terminálról induló járatok esetében legalább két és fél órával indulás előtt érkezzenek meg,

az 1. Terminál esetében legalább két órával korábban menjenek ki a reptérre,

számoljanak komoly torlódásokkal és hosszabb utazási idővel.

A közlemény szerint a rendőrség kiemelt létszámban biztosítja majd a helyszínt, miközben a repülőtér speciális folyamatokkal próbálja kezelni a hatalmas tömeget.

Az ide érkező utasok az alábbi módokon közelíthetik meg a városközpontot:

Az 1. Terminál közúti előteréről a 100E busszal a Deák Ferenc térre,

Ferihegy vasútállomástól a 200E busszal Kőbánya-Kispest metróállomásig, majd az M3-as metróval,

A miniBUD minibuszaival és a Főtaxi által biztosított taxikkal,

Meccsjeggyel rendelkező utasok a mérkőzésnapon a terminál elől a Champions Express busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra utazhatnak.

Külön buszokat kapnak a szurkolók

Az Arsenal és a PSG drukkerei külön szurkolói útvonalakat kapnak. A mérkőzés napján Champions Express buszok szállítják majd a szurkolókat a kijelölt találkozási pontokra.

Az Arsenal szurkolói a Városligetbe, míg a PSG drukkerei az MTK Sportparkhoz juthatnak el dedikált járatokkal.

A környéken élők is megérezhetik a BL-döntőt

A Budapest Airport arra is figyelmeztetett, hogy az esemény idején átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a repülőtér környékén.

A Budapest Ariport az eseményhez kapcsolódóan dedikált információs aloldalt indított, az ide vezető QR-kódokat a terminálokon kihelyezte, és az utasokat hangosbemondás útján is tájékoztatja erről.

Bizonyos járatok ugyanis mentességet kaphatnak az éjszakai korlátozások alól annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalmat biztonságosan és gördülékenyen tudják lebonyolítani.