Minden tudnivaló egy helyen – erre készüljön a BL-döntő hétvégéjén

A tájékoztatás szerint május 29. és 31. között a megszokottnál jóval nagyobb utasforgalom várható, hiszen szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre a UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. A repülőtér közlése alapján az utasforgalom átlagosan 60 százalékkal emelkedhet, miközben a gépmozgások száma közel a duplájára nőhet.
A BL-döntő miatt újranyit az 1. Terminál
A legnagyobb változás, hogy hosszú idő után újranyit az 1. Terminál, ahol elsősorban az Arsenal szurkolói charterjáratait, illetve egyes londoni Wizz Air járatokat kezelik majd.
A Budapest Airport szerint az 1. Terminál kizárólag utasforgalmi célból működik majd, így az épület látogatására csak az utasok számára lesz lehetőség.
Vámmentes bolt nem lesz, viszont étel- és italvásárlási lehetőséget biztosítanak.
A terminálok között ingyenes shuttle buszok közlekednek majd, hogy megkönnyítsék az utasok mozgását.
Brutális torlódások és járatkésések jöhetnek
A repülőtér arra figyelmeztet, hogy a BL-döntő hétvégéjén megnövekedett forgalomra, útlezárásokra és akár járatkésésekre is számítani kell.
A Budapest Airport ezért azt kéri az utasoktól, hogy:
- a 2. Terminálról induló járatok esetében legalább két és fél órával indulás előtt érkezzenek meg,
- az 1. Terminál esetében legalább két órával korábban menjenek ki a reptérre,
- számoljanak komoly torlódásokkal és hosszabb utazási idővel.
A közlemény szerint a rendőrség kiemelt létszámban biztosítja majd a helyszínt, miközben a repülőtér speciális folyamatokkal próbálja kezelni a hatalmas tömeget.
Az ide érkező utasok az alábbi módokon közelíthetik meg a városközpontot:
- Az 1. Terminál közúti előteréről a 100E busszal a Deák Ferenc térre,
- Ferihegy vasútállomástól a 200E busszal Kőbánya-Kispest metróállomásig, majd az M3-as metróval,
- A miniBUD minibuszaival és a Főtaxi által biztosított taxikkal,
- Meccsjeggyel rendelkező utasok a mérkőzésnapon a terminál elől a Champions Express busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra utazhatnak.
Külön buszokat kapnak a szurkolók
Az Arsenal és a PSG drukkerei külön szurkolói útvonalakat kapnak. A mérkőzés napján Champions Express buszok szállítják majd a szurkolókat a kijelölt találkozási pontokra.
Az Arsenal szurkolói a Városligetbe, míg a PSG drukkerei az MTK Sportparkhoz juthatnak el dedikált járatokkal.
A környéken élők is megérezhetik a BL-döntőt
A Budapest Airport arra is figyelmeztetett, hogy az esemény idején átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a repülőtér környékén.
A Budapest Ariport az eseményhez kapcsolódóan dedikált információs aloldalt indított, az ide vezető QR-kódokat a terminálokon kihelyezte, és az utasokat hangosbemondás útján is tájékoztatja erről.
Bizonyos járatok ugyanis mentességet kaphatnak az éjszakai korlátozások alól annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalmat biztonságosan és gördülékenyen tudják lebonyolítani.
