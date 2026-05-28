Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet küldött – ezt látnia kell

Olvasta?

Allahu Akbart ordítva rántott kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

budapest airport

Minden tudnivaló egy helyen – erre készüljön a BL-döntő hétvégéjén

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális forgalomra és fennakadásokra készülhetnek az utasok a hétvégén Budapesten. A BL-döntő miatt a Budapest Airport szerint jelentősen megnő a reptéri forgalom, járatkésések, torlódások és komoly változások jöhetnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapest airportuefa bajnokok ligájadöntő

A tájékoztatás szerint május 29. és 31. között a megszokottnál jóval nagyobb utasforgalom várható, hiszen szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre a UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. A repülőtér közlése alapján az utasforgalom átlagosan 60 százalékkal emelkedhet, miközben a gépmozgások száma közel a duplájára nőhet.

A BL-döntő miatt jelentősen megnő a forgalom a Budapest Airporton, járatkésésekre és torlódásokra is figyelmeztetnek.
A BL-döntő miatt jelentősen megnő a forgalom a Budapest Airporton, járatkésésekre és torlódásokra is figyelmeztetnek Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A BL-döntő miatt újranyit az 1. Terminál

A legnagyobb változás, hogy hosszú idő után újranyit az 1. Terminál, ahol elsősorban az Arsenal szurkolói charterjáratait, illetve egyes londoni Wizz Air járatokat kezelik majd.

A Budapest Airport szerint az 1. Terminál kizárólag utasforgalmi célból működik majd, így az épület látogatására csak az utasok számára lesz lehetőség. 

Vámmentes bolt nem lesz, viszont étel- és italvásárlási lehetőséget biztosítanak.

A terminálok között ingyenes shuttle buszok közlekednek majd, hogy megkönnyítsék az utasok mozgását.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Brutális torlódások és járatkésések jöhetnek

A repülőtér arra figyelmeztet, hogy a BL-döntő hétvégéjén megnövekedett forgalomra, útlezárásokra és akár járatkésésekre is számítani kell.

A Budapest Airport ezért azt kéri az utasoktól, hogy:

  • a 2. Terminálról induló járatok esetében legalább két és fél órával indulás előtt érkezzenek meg,
  • az 1. Terminál esetében legalább két órával korábban menjenek ki a reptérre,
  • számoljanak komoly torlódásokkal és hosszabb utazási idővel.

A közlemény szerint a rendőrség kiemelt létszámban biztosítja majd a helyszínt, miközben a repülőtér speciális folyamatokkal próbálja kezelni a hatalmas tömeget.

Az ide érkező utasok az alábbi módokon közelíthetik meg a városközpontot:

  • Az 1. Terminál közúti előteréről a 100E busszal a Deák Ferenc térre,
  • Ferihegy vasútállomástól a 200E busszal Kőbánya-Kispest metróállomásig, majd az M3-as metróval,
  • A miniBUD minibuszaival és a Főtaxi által biztosított taxikkal,
  • Meccsjeggyel rendelkező utasok a mérkőzésnapon a terminál elől a Champions Express busszal a Városligetben található Arsenal szurkolói találkozó pontra utazhatnak.

Külön buszokat kapnak a szurkolók

Az Arsenal és a PSG drukkerei külön szurkolói útvonalakat kapnak. A mérkőzés napján Champions Express buszok szállítják majd a szurkolókat a kijelölt találkozási pontokra.

Az Arsenal szurkolói a Városligetbe, míg a PSG drukkerei az MTK Sportparkhoz juthatnak el dedikált járatokkal.

A környéken élők is megérezhetik a BL-döntőt

A Budapest Airport arra is figyelmeztetett, hogy az esemény idején átmenetileg megnövekedhet a zajterhelés a repülőtér környékén.

A Budapest Ariport az eseményhez kapcsolódóan dedikált információs aloldalt indított, az ide vezető QR-kódokat a terminálokon kihelyezte, és az utasokat hangosbemondás útján is tájékoztatja erről. 

Bizonyos járatok ugyanis mentességet kaphatnak az éjszakai korlátozások alól annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalmat biztonságosan és gördülékenyen tudják lebonyolítani.

Mutatjuk, mekkora lehúzás zajlik Budapesten - ennyibe kerülnek a kiadó lakások a BL-döntő idején

BL-döntő lázban ég egész Európa, Magyarország és fővárosa pedig a világ egyik legnagyobb fociünnepére készül. A budapesti szálláshelyek egyre telítettebbek a néhány nap múlva lezajló, nagyszabású esemény előtt, és a május 29-30-át érintő fokozott érdeklődést ki is használja a szállásadók egy része. Ugyanis a BL-döntő idejére, azaz a péntektől vasárnapig terjedő napok két éjszakájára néhányan jóval a piaci ár fölött, extrém túlárazassal kínálják szállásaikat, bízva abban, hogy lesznek olyan vendégei, akik a focimámorban úszva nem sajnálják a lehúzós összeget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!