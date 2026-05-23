Durván nekiment a kormánynak Bóka János, Netanjahu meghívását is szóba hozta

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán bírálta azt a döntést, amelynek értelmében Magyarország visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépésre vonatkozó korábbi szándékát. Bóka János szerint a lépés hibás, és több szempontból is ellentmondásos következményekkel járhat.
Bóka János a Facebookon közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy a Magyar Közlöny május 22-i számában két kormányhatározat jelent meg Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról. A miniszter úgy fogalmazott: ez rossz döntés.

Bóka János szerint ezzel a lépéssel saját magát hozta kellemetlen helyzetbe a kormány

Álláspontja szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság működése az elmúlt években átpolitizálódott, a testület elveszítette morális iránytűjét, nemzetközi tekintélye pedig jelentősen csorbult. Hozzátette, hogy több európai tagállam is azt vizsgálja, miként kerülhetné meg a bíróság egyes határozatait.

A miniszter szerint az ICC tevékenysége nem vitte közelebb a közel-keleti konfliktus rendezését, sőt bizonyos szempontból inkább a probléma része, mint a megoldásé.

Bóka János arra is emlékeztetett, hogy Magyarország és Izrael között különleges, több pillérre épülő stratégiai partnerség és baráti kapcsolat áll fenn. Véleménye szerint nehezen összeegyeztethető ezzel az a döntés, amelynek következményeként Izrael miniszterelnökével, Benjamin Netanyahu kapcsolatban felmerülhetne a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának végrehajtása.

A miniszter kiemelte: Benjamin Netanjahunak Magyar Pétertől érvényes meghívása van az október 23-i állami ünnepségre. Bóka János szerint a mostani kormányhatározatok fényében ez a meghívás „valójában nem meghívás, hanem inzultus”.

