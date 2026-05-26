Veszélyes kártevő tépázza ártatlan kertjeinket, de van megoldás

A bundásbogár egy virágokat károsító kártevő bogár, amely főként gyümölcsfákon és dísznövényeken jelenhet meg. A virágok belsejét rágja, ezért gyengébb lehet a terméskötődés, és később kevesebb gyümölcs maradhat a fákon. A kék, vízzel teli edény segíthet a gyérítésében, miközben a vegyszeres védekezéssel óvatosan kell bánni a méhek miatt.

A bundásbogár egy virágokat károsító kártevő bogár, amely főként gyümölcsfákon és dísznövényeken jelenhet meg (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Egy különös, szőrös testű kártevő bogár okozhat gondot a kertekben. A ZAOL vármegyei hírportál írása alapján a bundásbogár főként virágzáskor jelenik meg, és bár elsőre ügyetlen, bumfordi rovarnak tűnik, a gyümölcsfákon és a dísznövényeken is kárt tehet.

A bundásbogár a virágok belsejét károsítja

A bundásbogár elsősorban a virágzó növényeket keresi. Megjelenhet alma-, körte-, cseresznye- és kajszifákon, de a dísznövényeket sem kerüli el. A kártevő bogár a virágok belsejét rágja, emiatt sérülhet a terméskötődés. A következmény gyakran csak hetekkel később látszik, amikor a vártnál kevesebb gyümölcs marad a fákon.

A cikkben megszólaló Németh Benjámin okleveles tájépítész szerint a változatos növényállomány segíthet a kártevők visszaszorításában, mert a biológiai sokféleség több esetben kedvező hatást mutatott.

Hogyan védekezhetünk a bundásbogár ellen?

A kertészkedők körében ismert módszer a kék színű, vízzel teli edények kihelyezése, mert a bundásbogarat vonzza a kék szín. A vegyszeres védekezéssel óvatosan kell bánni, mert veszélyeztetheti a méheket és más beporzó rovarokat.

A videón egy gyanús egyed látható, a veszélyes kártevőbő, a bundásbogár nevű rovarból.

A bundásbogár megítélése kettős: kártevőként ismert, de a pollen rátapadhat a testére, így bizonyos növények megporzásában is szerepe lehet.

Így lehet védekezni a levéltetű ellen

A levéltetű az egyik legkártékonyabb kerti kártevő, amely gyorsan szaporodik, és súlyos károkat okozhat a növényeinken.

Ha erre nem figyel, pillanatok alatt odalehet a termés

Tavasszal egyre több kertész szembesül egy apró, de bosszantó problémával. A földibolha pillanatok alatt megrágja a fiatal növényeket, és hatalmas károkat okozhat.