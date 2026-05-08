Veszélyben a jogosítványa? Így ellenőrizheti egyszerűen a büntetőpontjait

A büntetőpontrendszer célja, hogy a közlekedési szabályszegések nyomon követhetők legyenek, és szükség esetén következményei legyenek a súlyosabb vagy ismétlődő szabálysértéseknek. A pontok számának alakulása akár a jogosítvány elvesztéséhez is vezethet, ezért érdemes időről időre ellenőrizni az állapotot. A büntetőpontok lekérdezése Ügyfélkapun keresztül ingyenesen elérhető, és néhány perc alatt elvégezhető – írja a KEMMA.

Hogyan kérdezhetjük le a büntetőpontokat egyszerűen?

A rendszerben a legfontosabb határ a 18 pont: ha egy sofőr eléri ezt az értéket, a hatóság mérlegelés nélkül visszavonja a vezetői engedélyt. Éppen ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés.

A folyamat lépései a következők:

Lépjen be az Ügyfélkapu rendszerbe a saját azonosítójával.

A keresőmezőbe írja be: „Közúti közlekedési előéleti pontok”.

Kattintson az „Ügyintézés indítása” gombra.

A rendszer azonnal megmutatja az aktuális pontszámot.

A büntetőpontok nem örök érvényűek: az elkövetéstől számított három év után automatikusan törlődnek a nyilvántartásból. Emellett lehetőség van önkéntes utánképzésre is, amely csökkentheti a pontszámot: 13 pontig akár 9 pont, míg 14 és 17 pont között 6 pont levonása lehetséges.