Nagy baj lehet a szegedi BYD építkezés körül – az emberek egészségét is érintheti

Szigorú vizsgálat indulhat a szegedi BYD-beruházás körül feltárt szabálytalanságok miatt. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt föld egy részét megfelelő ellenőrzések nélkül helyezhették el a környező területeken - számolt be róla a Mandiner.
A BYD gyárépítés ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal már rendőrségi feljelentést tett. Korábbi vizsgálatok alapján felmerült annak lehetősége is, hogy a szétterített talaj alkilbenzollal lehet szennyezett, amely rákkeltő anyagnak számít.
Stumpf Péter, a város országgyűlési képviselője szerint a helyiek egészségének védelme érdekében gyors és átfogó ellenőrzésre van szükség. A bejelentés alapján azt is vizsgálhatják, történt-e mulasztás a hatóságok részéről az ellenőrzések során.
Az ipari beruházásoknál kiemelten fontos a környezetvédelmi előírások betartása és a lakosság biztonságának garantálása.
BYD fejlesztés Szegeden: csatorna épül a gyárhoz
Szegeden sokak figyelmét felkeltették a Téli-kikötő út mentén megjelent hatalmas fekete csövek. A BYD új fejlesztése egy csaknem kilenc kilométeres csatorna kiépítését jelenti a készülő gyárhoz. A vezeték feladata az lesz, hogy a szennyvizet a szegedi telepre juttassa.