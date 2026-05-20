Most jött: elérte Európát az ukrán háború – kitört a pánik, megrohamozták az óvóhelyeket

Veszélyhelyzetet jelentett be a kormány – sorra kapják a felszólítást az emberek

Nagy baj lehet a szegedi BYD építkezés körül – az emberek egészségét is érintheti

Hatósági vizsgálat indulhat a szegedi gyárépítés során feltárt szabálytalanságok miatt. A BYD beruházás kapcsán felmerült, hogy a kitermelt föld egy része megfelelő ellenőrzés nélkül kerülhetett a környező területekre.
Szigorú vizsgálat indulhat a szegedi BYD-beruházás körül feltárt szabálytalanságok miatt. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt föld egy részét megfelelő ellenőrzések nélkül helyezhették el a környező területeken - számolt be róla a Mandiner.

A BYD építkezésén feltárt szabálytalanságok ügyében hatósági ellenőrzést kezdeményeztek BYD builds its first European passenger car factory in Szeged, Hungary, which underlines its commitment to the European market. This factory produces vehicles for the European market. Taken in Ghent, Belgium, on April 6, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
A BYD gyárépítés ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal már rendőrségi feljelentést tett. Korábbi vizsgálatok alapján felmerült annak lehetősége is, hogy a szétterített talaj alkilbenzollal lehet szennyezett, amely rákkeltő anyagnak számít.

Stumpf Péter, a város országgyűlési képviselője szerint a helyiek egészségének védelme érdekében gyors és átfogó ellenőrzésre van szükség. A bejelentés alapján azt is vizsgálhatják, történt-e mulasztás a hatóságok részéről az ellenőrzések során.

Az ipari beruházásoknál kiemelten fontos a környezetvédelmi előírások betartása és a lakosság biztonságának garantálása.

