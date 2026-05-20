Nagy baj lehet a szegedi BYD építkezés körül – az emberek egészségét is érintheti

Szigorú vizsgálat indulhat a szegedi BYD-beruházás körül feltárt szabálytalanságok miatt. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt föld egy részét megfelelő ellenőrzések nélkül helyezhették el a környező területeken - számolt be róla a Mandiner.

A BYD építkezésén feltárt szabálytalanságok ügyében hatósági ellenőrzést kezdeményeztek

A BYD gyárépítés ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal már rendőrségi feljelentést tett. Korábbi vizsgálatok alapján felmerült annak lehetősége is, hogy a szétterített talaj alkilbenzollal lehet szennyezett, amely rákkeltő anyagnak számít.

Stumpf Péter, a város országgyűlési képviselője szerint a helyiek egészségének védelme érdekében gyors és átfogó ellenőrzésre van szükség. A bejelentés alapján azt is vizsgálhatják, történt-e mulasztás a hatóságok részéről az ellenőrzések során.

Az ipari beruházásoknál kiemelten fontos a környezetvédelmi előírások betartása és a lakosság biztonságának garantálása.