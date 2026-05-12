Új fejlemény történt ByeAlex drogügyében

Az előadó még tavaly novemberben került a hatóságok látókörébe, amikor a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott nála és zenekarának több tagjánál kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. ByeAlex akkor önként adott át a rendőröknek egy kisebb mennyiségű, saját használatra tartott kábítószert – számolt be a Blikk.

ByeAlex drogügye nagy port kavart

Megvan, hogy ki nyomta fel ByeAlexet

Az X-Faktor mentora most egy videóban mesélt arról, hogy hónapok óta elterelésre jár, az ügyészség pedig újabb lépést tett az ügyben.

Tarts velem egy vizeletadásra a rendőrségre. Lassan fél éve járok elterelésre, de az ügyészség most kijátszott egy Pokémon-kártyát, hogy bemenjek a rendőrségre Budapesten, és adjak vizeletet, hogy bizonyítsam, jó fiú voltam”

– fogalmazott a videóban.

Az énekes elmondta, hogy ügyvédje is elkísérte a rendőrségre, és hangsúlyozta, hogy a hatóságok korrektül bánnak vele, valamint továbbra sem haragszik senkire.

A videóban ByeAlex ügyvédje is megszólalt. Az előadó arról beszélt, hogy sok téves információ kering az interneten az elterelés szabályairól, majd szóba került az is, hogyan jutottak el hozzá a nyomozók.

Az ügyvéd szerint a rendőrök már korábban is figyelték az énekest, emellett pedig olyan személy is terhelő vallomást tett rá, akit az ügyben korábban megvádoltak.

A barátod nyomott fel téged. Azért, hogy közérthető legyen”

– mondta az ügyvéd a videóban.

ByeAlex később újra bejelentkezett követőinek, és közölte, hogy a rendőrségi drogtesztje negatív lett.

Az énekes korábban is nyíltan beszélt arról, hogy vállalja a felelősséget a történtekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nála talált anyag kizárólag saját használatra volt.

ByeAlex szerint „patkányság" volt, amit tett

