Új fejlemény történt ByeAlex drogügyében

Az előadó még tavaly novemberben került a hatóságok látókörébe, amikor a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott nála és zenekarának több tagjánál kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. ByeAlex akkor önként adott át a rendőröknek egy kisebb mennyiségű, saját használatra tartott kábítószert – számolt be a Blikk.
Megvan, hogy ki nyomta fel ByeAlexet
Az X-Faktor mentora most egy videóban mesélt arról, hogy hónapok óta elterelésre jár, az ügyészség pedig újabb lépést tett az ügyben.
Tarts velem egy vizeletadásra a rendőrségre. Lassan fél éve járok elterelésre, de az ügyészség most kijátszott egy Pokémon-kártyát, hogy bemenjek a rendőrségre Budapesten, és adjak vizeletet, hogy bizonyítsam, jó fiú voltam”
– fogalmazott a videóban.
Az énekes elmondta, hogy ügyvédje is elkísérte a rendőrségre, és hangsúlyozta, hogy a hatóságok korrektül bánnak vele, valamint továbbra sem haragszik senkire.
A videóban ByeAlex ügyvédje is megszólalt. Az előadó arról beszélt, hogy sok téves információ kering az interneten az elterelés szabályairól, majd szóba került az is, hogyan jutottak el hozzá a nyomozók.
Az ügyvéd szerint a rendőrök már korábban is figyelték az énekest, emellett pedig olyan személy is terhelő vallomást tett rá, akit az ügyben korábban megvádoltak.
A barátod nyomott fel téged. Azért, hogy közérthető legyen”
– mondta az ügyvéd a videóban.
ByeAlex később újra bejelentkezett követőinek, és közölte, hogy a rendőrségi drogtesztje negatív lett.
Az énekes korábban is nyíltan beszélt arról, hogy vállalja a felelősséget a történtekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nála talált anyag kizárólag saját használatra volt.
