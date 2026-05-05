ByeAlex exe nem hagy sokat a képzeletre – vadító fotókkal tért vissza

A napokban ismét reflektorfénybe került ByeAlex exe, miután egy látványos, szexi fotósorozattal jelentkezett. Rákóczi Benjamina melltartó nélkül pózolt, és magabiztos megjelenésével ismét bizonyította, miért tartják az egyik legfigyelemfelkeltőbb hazai modellnek.

ByeAlex exe elképesztő formában van

Kicsoda Rákóczi Benjamina?

Rákóczi Benjamina fiatalon, mindössze 16 évesen költözött Budapestre, hogy modellkarriert építsen. Bár alacsonyabb termete miatt a kifutós munkák kevésbé voltak elérhetők számára, fotómodellként hamar sikereket ért el. Több hazai és nemzetközi kampányban is szerepelt, és közösségi médiás jelenléte is jelentős, különösen Instagramon és TikTokon - számol be a Blikk.

Milyen fotósorozatot készített ByeAlex exe?

A modell ezúttal egy kifejezetten merész, szexi fotósorozattal jelentkezett. A képeken melltartó nélkül, egy szál topban pózolt, hangsúlyozva formás alakját és sportos hasát. A látványos beállítások és az igéző tekintet együtt olyan hatást keltettek, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát.

Benjamina számos ismert előadóval dolgozott együtt videóklip-forgatások során. Feltűnt többek között Király Viktor, Burai Krisztián, Kis Grofó és a BSW projektjeiben is, valamint korábban ByeAlex oldalán is szerepelt.

Miért szakított ByeAlex és barátnője?

ByeAlex és Benjamina több mint négy év után jelentették be a szakításukat. Az énekes elmondása szerint az utóbbi időben „elmentek egymás mellett”, és úgy érezték, jobb külön folytatni. A döntést békésen hozták meg, és továbbra is jó viszonyt ápolnak egymással.