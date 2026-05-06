Megdöbbentő jelenet a gyárnál: zöld folyadék ömlött ki – reagált a CATL Debrecen

Kedd délután sokakat megdöbbentett, amikor zöld színű folyadék jelent meg a debreceni akkumulátorgyár környékén. A CATL Debrecen ügyében most hivatalos magyarázat érkezett, a vállalat szerint nyomáspróba miatt színezték meg a vizet.
A CATL Debrecen körüli zöld víz esete gyorsan bejárta a híreket, miután a lakosság észlelte az élénk színű folyadékot a csatornából feltörni az épülő gyár közelében. Az ügyben a Debreceni Vízmű Zrt., a városháza és maga a vállalat is megszólalt – írja a HAON.

A CATL Debrecen területén végzett nyomáspróba során használt, zöldre festett víz egy dugulás miatt a felszínre került. Fotó: HAON/Tóth Imre

Nyomáspróba áll a CATL Debrecen zöld víz hátterében

A CATL Debrecen közleménye szerint a telephelyen a Market Zrt. szakemberei nyomáspróbát végeztek egy tárolótartályon. A teszt során zöldre festett vizet használtak annak érdekében, hogy egy esetleges szivárgás pontos helyét könnyen azonosítani lehessen.

A megfestett vizet a próba után a csatornarendszerbe vezették, azonban egy dugulás miatt a folyadék a felszínre tört, amit a környéken élők is észleltek. A vállalat hangsúlyozta, hogy a használt víz nem tartalmaz környezetkárosító anyagot.

A helyszínre a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelem, a kormányhivatal és a Debreceni Vízmű munkatársai is kivonultak. A szakemberek mintát vettek a vízből, amelyet laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá.

A CATL Debrecen közölte: teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, hogy minden körülményt megnyugtatóan tisztázzanak.

 

Úristen! Métereket zuhant egy férfi egy debreceni gyárban

Súlyos munkahelyi balesetről számolt be a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Egy ember 3 méter magasból lezuhant a vármegyeszékhelyen, kórházba kellett vinni.

 

