cirkusz

135 éve nyílt meg a Városliget első cirkusza – ezt kevesen tudják róla

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
135 éve nyílt meg a Városliget egyik legismertebb látványossága, amely azóta is meghatározó része Budapest kulturális életének. A cirkusz története az 1890-es évek végéig nyúlik vissza, és azóta számos átalakuláson ment keresztül.
A cirkusz megnyitása mérföldkő volt a főváros szórakoztatóiparában, hiszen egy olyan, akkoriban modernnek számító létesítmény jött létre, amely hosszú távon is meghatározta a Városliget arculatát.

Fővárosi Nagycirkusz – 1971
Fotó: Fortepan / Gárdos Katalin

Így indult a Fővárosi Nagycirkusz elődje

1891. május 7-én nyitotta meg kapuit a Városligetben az első állandó cirkusz, amely akkor még Wulff-cirkusz néven működött. Az intézmény létrejötte azonban már évekkel korábban megkezdődött: a főváros vezetése 1888-ban vetette fel az ötletet, majd 1889-ben kötöttek szerződést Wulff Edével, aki az első igazgató lett.

A beruházás nem volt zökkenőmentes, hiszen a színházi körök részéről komoly ellenállásba ütközött. Végül gazdasági szempontok döntöttek: a közeli állatkert látogatottságát is növelni kívánták a cirkuszi előadásokkal.

Az épület különlegessége abban rejlett, hogy szétszedhető és újra felépíthető szerkezetként tervezték. A Németországban készült vasvázas konstrukció hullámbádog borítást kapott, ami az akkori tűzveszélyes színházi épületekhez képest jelentős biztonsági újításnak számított - számol be a National Georgaphic.

Fővárosi Nagycirkusz – 1949

A korabeli beszámolók szerint az épület valódi mérnöki bravúr volt:

  • több mint 2000 néző befogadására volt alkalmas,
  • teljes egészében vasból készült szerkezettel,
  • külön istállóval és öltözőkkel rendelkezett,
  • még tűzjelző állomást is kialakítottak benne.

Milyen volt egy előadás a kezdetekkor?

A kezdeti években az előadásokat csak ünnepnapokon tartották, később azonban rendszeressé váltak. A programok rendkívül látványosak voltak:

  • lovas produkciók a központi porondon,
  • vízi pantomim egy külön medencében,
  • tűzijáték és szökőkutak,
  • korai elektromos világítás, ami akkoriban különlegesnek számított.

Az épület komplex szolgáltatásokat kínált: büfé, jelmeztár, szabóműhely és modern, vízöblítéses illemhelyek is működtek benne.

A cirkusz története a 20. században sem volt mentes a nehézségektől. A második világháború során az épület megsérült, de később helyreállították, és egészen 1966-ig működött. Ezt követően lebontották, majd 1971-ben felépült a ma is ismert épület, amely továbbra is otthont ad a produkcióknak, és a magyar cirkuszművészet központja maradt.

Óriási siker: a magyar cirkuszművészet a top tízben

Sokan nem tudják, hogy Magyarország kulturális értékei közül egy műfaj különösen kiemelkedik. A cirkuszművészet területén Európában az élvonalban, a világban pedig az első tíz ország között tartanak számon bennünket. A hazai társulatok és a Fővárosi Nagycirkusz nemcsak művészi teljesítményükkel, hanem a műfaj megújításával is hírnevet szereztek.

 

