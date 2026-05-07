135 éve nyílt meg a Városliget első cirkusza – ezt kevesen tudják róla

A cirkusz megnyitása mérföldkő volt a főváros szórakoztatóiparában, hiszen egy olyan, akkoriban modernnek számító létesítmény jött létre, amely hosszú távon is meghatározta a Városliget arculatát.
Így indult a Fővárosi Nagycirkusz elődje
1891. május 7-én nyitotta meg kapuit a Városligetben az első állandó cirkusz, amely akkor még Wulff-cirkusz néven működött. Az intézmény létrejötte azonban már évekkel korábban megkezdődött: a főváros vezetése 1888-ban vetette fel az ötletet, majd 1889-ben kötöttek szerződést Wulff Edével, aki az első igazgató lett.
A beruházás nem volt zökkenőmentes, hiszen a színházi körök részéről komoly ellenállásba ütközött. Végül gazdasági szempontok döntöttek: a közeli állatkert látogatottságát is növelni kívánták a cirkuszi előadásokkal.
Az épület különlegessége abban rejlett, hogy szétszedhető és újra felépíthető szerkezetként tervezték. A Németországban készült vasvázas konstrukció hullámbádog borítást kapott, ami az akkori tűzveszélyes színházi épületekhez képest jelentős biztonsági újításnak számított - számol be a National Georgaphic.
A korabeli beszámolók szerint az épület valódi mérnöki bravúr volt:
- több mint 2000 néző befogadására volt alkalmas,
- teljes egészében vasból készült szerkezettel,
- külön istállóval és öltözőkkel rendelkezett,
- még tűzjelző állomást is kialakítottak benne.
Milyen volt egy előadás a kezdetekkor?
A kezdeti években az előadásokat csak ünnepnapokon tartották, később azonban rendszeressé váltak. A programok rendkívül látványosak voltak:
- lovas produkciók a központi porondon,
- vízi pantomim egy külön medencében,
- tűzijáték és szökőkutak,
- korai elektromos világítás, ami akkoriban különlegesnek számított.
Az épület komplex szolgáltatásokat kínált: büfé, jelmeztár, szabóműhely és modern, vízöblítéses illemhelyek is működtek benne.
A cirkusz története a 20. században sem volt mentes a nehézségektől. A második világháború során az épület megsérült, de később helyreállították, és egészen 1966-ig működött. Ezt követően lebontották, majd 1971-ben felépült a ma is ismert épület, amely továbbra is otthont ad a produkcióknak, és a magyar cirkuszművészet központja maradt.
Óriási siker: a magyar cirkuszművészet a top tízben
Sokan nem tudják, hogy Magyarország kulturális értékei közül egy műfaj különösen kiemelkedik. A cirkuszművészet területén Európában az élvonalban, a világban pedig az első tíz ország között tartanak számon bennünket. A hazai társulatok és a Fővárosi Nagycirkusz nemcsak művészi teljesítményükkel, hanem a műfaj megújításával is hírnevet szereztek.