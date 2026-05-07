135 éve nyílt meg a Városliget első cirkusza – ezt kevesen tudják róla

A cirkusz megnyitása mérföldkő volt a főváros szórakoztatóiparában, hiszen egy olyan, akkoriban modernnek számító létesítmény jött létre, amely hosszú távon is meghatározta a Városliget arculatát.

Fővárosi Nagycirkusz – 1971

Így indult a Fővárosi Nagycirkusz elődje

1891. május 7-én nyitotta meg kapuit a Városligetben az első állandó cirkusz, amely akkor még Wulff-cirkusz néven működött. Az intézmény létrejötte azonban már évekkel korábban megkezdődött: a főváros vezetése 1888-ban vetette fel az ötletet, majd 1889-ben kötöttek szerződést Wulff Edével, aki az első igazgató lett.

A beruházás nem volt zökkenőmentes, hiszen a színházi körök részéről komoly ellenállásba ütközött. Végül gazdasági szempontok döntöttek: a közeli állatkert látogatottságát is növelni kívánták a cirkuszi előadásokkal.

Az épület különlegessége abban rejlett, hogy szétszedhető és újra felépíthető szerkezetként tervezték. A Németországban készült vasvázas konstrukció hullámbádog borítást kapott, ami az akkori tűzveszélyes színházi épületekhez képest jelentős biztonsági újításnak számított - számol be a National Georgaphic.