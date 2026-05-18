Döbbenetes látvány a Balatonnál: emlékszik még a Club Aligára? Így néz ki most

A Balaton egyik legismertebb, egykor szigorúan elzárt területe mára teljesen más arcát mutatja. A Club Aliga neve hosszú éveken át a pártállami elit luxusüdülőjével fonódott össze, ma azonban már inkább egy lassan széteső kísértetváros benyomását kelti. A friss urbexfotókon jól látszik, hogy a természet szinte teljesen átvette az uralmat az egykori komplexum felett – írja a sonline.hu.

Balatonvilágos elzárt partszakasza évtizedeken keresztül a hatalom egyik szimbóluma volt. A területre az átlagemberek nem léphettek be, miközben a pártfunkcionáriusok és külföldi delegációk luxuskörülmények között pihenhettek itt. A most készült felvételek azonban már egy teljesen más világot mutatnak: betört üvegfelületek, rozsdásodó korlátok és lassan omladozó épületek maradtak az egykori pártüdülő helyén.

Az urbexfotókon az is látszik, hogy nem néhány elhagyatott helyiségről van szó, hanem egy hatalmas, önálló infrastruktúraként működő komplexum hanyatlik évről évre.

A folyosókon hátrahagyott régi készülékek, a tekepályán heverő retró bútorok és a málló falak egy letűnt korszak lenyomataiként maradtak meg. Különösen éles a kontraszt az 1984-ben készült archív felvételekkel összevetve, amelyeken Kádár János saját villájának teraszán látható. Míg akkor a Club Aliga a kiváltságosok világát jelentette, addig ma már inkább egy posztapokaliptikus helyszín benyomását kelti.

A természet folyamatosan visszahódítja a területet: a sűrű növényzet benőtte az épületeket, a borostyán sok helyen már a fényt is elzárja a belső terektől. Bár időről időre fejlesztési tervekről is érkeznek hírek, jelenleg továbbra is a lassú pusztulás határozza meg a Club Aliga sorsát.