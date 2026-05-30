Ismerős hangok, klónozott arcok – így ismerjük fel az AI-alapú csalásokat

Néhány évvel ezelőtt a deepfake technológia még elsősorban filmes különleges effektként vagy internetes mémként volt ismert. Ma azonban a valóságban is megjelent: az AI-alapú hang- és arcklónozás olyan szintre jutott, hogy már telefonos csalásokhoz, zsaroláshoz és pénzügyi visszaélésekhez is alkalmazzák. A jelenség nem elméleti – az FBI és több európai kiberbiztonsági szervezet is dokumentált eseteket, amelyekben deepfake technológiával megtévesztett áldozatoktól csaltak ki pénzt vagy bizalmas információkat.

Az AI-alapú hang- és arcklónozás is megjelent a legújabb csalások között – Fotó: AI

A helyzetet súlyosbítja, hogy a hangklónozáshoz ma már elegendő néhány másodpercnyi hangminta – amelyet bárki megtalálhat egy közösségimédia-profilon – és egy ingyenesen elérhető AI-eszköz. Az arccsere szintén egyre elérhetőbb technológia, és valós idejű videóhívásokban is alkalmazható már.

Mik az AI-alapú csalások leggyakoribb formái?

A három legelterjedtebb módszer, amelyekkel érdemes tisztában lenni:

A hangklónozáson alapuló telefonos csalás során az áldozat egy ismerős – sokszor családtag, főnök vagy barát – hangját hallja, aki sürgősen pénzt vagy segítséget kér. A klónozott hang meglepően hitelesen adja vissza az eredeti személy hanghordozását, tempóját és jellemző kifejezéseit. Az egyik legelterjedtebb változat az úgynevezett „nagyszülős csalás", amelyben a nagyszülők unokájuk hangján kapnak segítségkérő hívást.

A videóhívásos arccsere esetén egy valós idejű videóhívás során az AI valaki más arcát jeleníti meg a kamerán. Bár ez a technológia még nem tökéletes, és közelről vizsgálva árulkodó jeleket mutat, egy meggyőző hangzású, ismerős arcú hívás könnyen félrevezethet. Ezt a módszert főként üzleti környezetben alkalmazzák – például egy vezető képében kérnek sürgős átutalást a pénzügyi osztálytól.

A szintetikus hanggal készített üzenetek szintén elterjedtek. Hangüzenetek, WhatsApp-hangfelvételek és még voicemail üzenetek is hamisíthatók AI-val – és ezek különösen veszélyesek, mert az áldozat hajlamos a hangot azonosnak tekinteni a személlyel.

Hogyan ismerjük fel a deepfake tartalmakat?

A legmegbízhatóbb módszerek, amelyekkel gyanút kelthet egy felvétel vagy hívás: