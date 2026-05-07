Óvatosan: a NAV nevében támadnak a csalók

Szinte felismerhetetlen a banki csalók új módszere

A csalók egyre kifinomultabb adathalász módszerekkel próbálják megszerezni az emberek banki adatait, és üzeneteik már szinte teljesen úgy néznek ki, mint a valódi banki értesítések. Gyakran sürgető hangvételű e-mailekkel vagy SMS-ekkel veszik rá az áldozatokat arra, hogy hamis oldalakra lépjenek, vagy akár távoli hozzáférést biztosító programot telepítsenek. A szakértők szerint ezért különösen fontos, hogy senki ne kattintson gyanús linkekre, és ne adjon meg banki adatokat ismeretlen felületeken.

Már a mesterséges intelligencia is a csalók oldalán áll

A banki csalások új szintre léptek: a csalók már mesterséges intelligenciát és deepfake technológiát is használnak, hogy megtévesztő videókat, hangfelvételeket és hivatalosnak tűnő üzeneteket készítsenek. Az egyre élethűbb átverések miatt sok áldozat észre sem veszi, hogy csalókkal kommunikál, és saját maga hagy jóvá veszélyes tranzakciókat, ezért különösen fontos az óvatosság, a gyanús üzenetek ellenőrzése és a többlépcsős biztonsági védelem használata.