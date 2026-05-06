Az adóbevallási időszakot próbálják meglovagolni az adathalász csalók

A pénzintézet tájékoztatása szerint a csalók gyakran hivatalosnak tűnő üzeneteket küldenek SMS-ben vagy emailben. A csalási kísérletek során például visszaigényelhető adóról szóló értesítés, szabálysértési bírság befizetésére vonatkozó felszólítás, vagy akár új TAJ-kártya postázásáról szóló tájékoztatás szerepelhet. Az üzenetek sokszor ismert intézmények, például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Rendőrség vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében érkeznek.

Megsokasodtak a csalási kísérletek az adóbevallási időszakban, nem árt az óvatosság!

Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

A csalási kísérlet során az üzenetek linket tartalmaznak

A közlemény szerint ezek az üzenetek rendszerint egy linket tartalmaznak, amely első ránézésre hivatalos weboldalra vezet, valójában azonban adathalász oldal. Amennyiben a felhasználó ezen az oldalon megadja adatait, azok azonnal a csalókhoz kerülhetnek. A megszerzett információk birtokában a bűnözők bankkártyás tranzakciókat hajthatnak végre, digitalizálhatják a kártyát, vagy akár mobilbanki hozzáférést is létrehozhatnak.

Fontos az elővigyázatosság!

A Gránit Bank arra is felhívta a figyelmet, hogy a csalás végrehajtásához gyakran szükség van a banki jóváhagyó kódokra is. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az ügyfelek mindig alaposan átolvassák a banki értesítéseket, és kizárólag olyan tranzakciókat hagyjanak jóvá, amelyeket saját maguk indítottak.

A szakértők hangsúlyozzák: a gyanús linkekre nem szabad rákattintani, és semmilyen érzékeny adatot nem szabad megadni ismeretlen forrásból érkező megkeresésekre. Az elővigyázatosság ebben az időszakban különösen fontos, hiszen a csalók az aktuális ügyintézési időszakokat kihasználva próbálnak minél több áldozatot megtéveszteni.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Egy ártatlannak tűnő üzenet percek alatt kiürítheti a bankszámlánkat

Sokszor tökéletesen utánozzák a bankok és futárszolgálatok hivatalos kommunikációját. A modern adathalász támadások már nem nyilvánvaló kéretlen levelek.

Még a legkörültekintőbb felhasználókat is megtévesztheti ez az adathalász módszer

Alig néhány éve ismert, ám agresszívan terjedő adathalász módszer keserítheti meg az internetes felületek felhasználóit, melyek révén rosszindulatúak a megszerzett belépési adatok birtokában érzékeny adatokhoz férhetnek hozzá, legyen szó akár pénzügyekről vagy közösségi médiás profilról, esetleg egy online fórum felületéről. Mutatjuk, mi ez az adathalász módszer, mely a legkörültekintőbb felhasználókat is megtévesztheti – de nem vagyunk védtelenek ellene.

