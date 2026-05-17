„Izirájder, öcsém!” – Csuja Imre újra nyeregbe ült, erre vártak a rajongók évek óta

Csuja Imre számára is különleges pillanat volt, amikor újra találkozott az Üvegtigris-filmek legendás Babettájával. A gondosan elkészített replika az oldalkocsis változatot idézi meg, amely a második részben tűnt fel egy rekesz sörrel felszerelve. A legendás csehszlovák kismotor mára a magyar filmtörténet egyik legismertebb kellékévé vált, amelyet a rajongók még több mint húsz év után is ugyanazzal a lelkesedéssel emlegetnek – írja a MagyarNemzet.

Csuja Imre újra felült az Üvegtigris legendás „izirájder” Babettájára, amelyet rajongók építettek újjá

Csuja Imre újra átélte az Üvegtigris legendás pillanatait

Kevés magyar film idézhető annyiszor, mint az Üvegtigris. A Rudolf Péter főszereplésével készült kultikus vígjáték aranyköpései teljesen beépültek a hétköznapokba, az „Izirájder, öcsém!” mondatot pedig ma is emberek milliói idézik. Nem csoda, hogy a filmsorozat negyedik részét rengetegen várják, és maguk a szereplők sem zárkóznának el a folytatástól.

A Gehilio’s Garage csapata ezúttal Csuja Imrét látogatta meg a különleges járművel. A színész örömmel fogadta a felújított Babettát, majd rögtön el is vitte egy próbakörre. A találkozó során több kulisszatitkot is elárult az Üvegtigris forgatásáról, miközben láthatóan nosztalgikus hangulatba került a legendás motor láttán.

A rajongók számára külön érdekesség, hogy az eredeti filmes járműnek időközben nyoma veszett, ezért a magyar Babetta-rajongók hatalmas munkával építették meg a pontos replikát. Az oldalkocsis változat természetesen most is a jól ismert rekesz sör szállítására lett „optimalizálva”, akárcsak a filmben.

A lángnyelves dizájnnal készült sörszállító Babetta június 20-án élőben is megtekinthető lesz a Balaton-parton megrendezett Moped Party eseményen. Az ingyenesen látogatható rendezvényen retró kismotoros felvonulás, tombola és különleges fődíj is várja majd az érdeklődőket.

Kiderült, mikor áll utoljára színpadra Csuja Imre

Hosszú pályafutás után búcsút vesz a színháztól a közkedvelt művész. Csuja Imre nyugdíjba vonul, utolsó fellépése június elején lesz.

Sorsfordító jótékonysági est: Csuja Imre három kislány gyógyulásáért szaval Szegeden

Három család életébe hozhat sorsfordító változást a Napfény Műterem december 26-ai jótékonysági estje. A fővédnök és sztárvendég, Csuja Imre ezúttal azért áll ki a reflektorfénybe, hogy három beteg kislány gyógyulását segítse. A bevételből Hanna, Zsófi és Lili rehabilitációját támogatják. Minden megvásárolt belépőjegy valódi esélyt ad a kislányoknak.