Ez önt is érintheti! Fontos dolog derült ki a D-vitaminról

A D-vitamin szintje tavasszal sem áll helyre automatikusan csak azért, mert több a napsütés. A szervezet működésében fontos szerepe van, többek között a csontok egészsége, az immunrendszer és az izmok miatt.

Miért fontos a D-vitamin a szervezetnek tavasszal is?

Tavasszal több a napsütés, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a szervezet D-vitamin-szintje gyorsan helyreáll. A téli hónapok után sokaknál kiürülnek a raktárak, ezek feltöltéséhez pedig idő, megfelelő UV-B sugárzás és tudatos pótlás is kell.

A D-vitamin a szervezet több fontos működésére hat. Szerepe túlmutat a csontok egészségén: támogatja az immunrendszert, az izmok működését, részt vesz a gyulladásos folyamatok szabályozásában, és a hangulatra, valamint a szénhidrát-anyagcserére is hatással lehet.

A hiány sokszor alattomos tünetekkel jelentkezik. Fáradékonyság, gyengébb koncentráció és izomgyengeség is utalhat rá. Hosszabb távon gyermekeknél fejlődési zavarokat, felnőtteknél csontlágyulást okozhat. Magyarországon télen a lakosság jelentős része hiányállapotba kerül, és sokan tavasszal sem lépnek ki ebből.

A napfény mellett a táplálkozásnak és a pótlásnak is fontos szerepe van. D-vitamin-forrás lehet a halmájolaj, a tojás, a máj, bizonyos tejtermékek, valamint a D-vitaminnal dúsított élelmiszerek. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, zsiradékkal együtt hasznosul megfelelően.

Bakk Brigitta dietetikus szerint tavasszal is indokolt lehet a pótlás, különösen vérvizsgálattal igazolt hiány esetén. Felnőtteknek általában napi 1500–2000 NE javasolt, de az adagolást szakemberrel érdemes meghatározni – Veol.hu.

