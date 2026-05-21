Danny Blue

Ő lehet A Nagy Ő következő főszereplője, most megszólalt

Danny Blue neve egyre gyakrabban merül fel a TV2 népszerű párkereső műsora, A Nagy Ő következő évadának lehetséges főszereplőjeként. Danny Blue most reagált a találgatásokra, és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a kamerák előtt találjon rá a szerelem.
A Story értesülései szerint Danny Blue neve már tavaly is felmerült a műsor készítőinél, végül azonban akkor Stohl András lett a párkereső reality főszereplője. A színész évada nagy népszerűségnek örvendett, így a csatorna várhatóan idén is folytatja a műsort – számolt be a Blikk.

Danny Blue (Kékesi Dániel) mentalista – Fotó: Szabolcs László MW Bulvár
Kiderült, mit gondol Danny Blue A Nagy Ő-ről

Danny Blue egyébként a legutóbbi évadban már feltűnt a produkcióban vendégszereplőként, ahol mentalista mutatványaival szórakoztatta a szereplőket. A lap szerint ezúttal akár ő kerülhetne a középpontba, és közel két tucat nő versenghetne a kegyeiért.

A mentalista sejtelmesen nyilatkozott a lehetőségről. Elmondta, hogy jelenleg nincs párkapcsolata, és nyitott az ismerkedésre. Hozzátette, számára nem az a fontos, hogy milyen körülmények között talál rá a szerelem, legyen szó akár egy televíziós műsorról is.

A TV2 egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket, így továbbra sem lehet biztosan tudni, ki lesz A Nagy Ő következő évadának főszereplője. Danny Blue azonban nyilatkozata alapján nem zárkózik el a lehetőségtől.

