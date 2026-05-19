Valami nem stimmel T. Dannyvel – furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók

A rajongók már elhitték, hogy Telegdy Dániel túl van korábbi szerelmén és nehéz, botrányokkal teli időszakán. Bár utóbbiról nyíltan vallott, hogy életének azon része már a múlté, úgy tűnik, volt szerelme még mindig nagyon foglalkoztatja. Az első szerelem mindig meghatározó egy ember életében, ami alól T. Danny sem kivétel. A TV2 Megasztár zsűritagja még mindig aktívan figyeli és kedvelgeti a modell bejegyzéseit, szúrta ki a borsonline.hu.

A rajongók azt szeretnék, ha T. Danny újrakezdhetné a kapcsolatát nagy szerelmével, Kecskés Enikő modellellel – Fotó: Bors

T. Danny nem akarja elfedni az érzéseit

Tesó, mondd, mi bánt? Oké, beismerem, volt mi fájt. Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiját. Lehet elb.sztam, de egyikünknek sem ez volt mi járt. Aki valójában szeret téged, sosem fordít hátat. Álmatlan éjszakák, ez okozta az insomniát. Nem tudom, hogyan küzdjem le ezt a paranoiát. Mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiá., Gondoltam, az Élet egyszer fog még nekem hozni lányt. Kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált. Esküszöm, bejártam már tavaly az egész Cordiát

– énekli T. Danny a legújabb dalában.

A rajongók szerint már ezek a sorok is arról árulkodnak, hogy az énekes, bár már két éve szakított párjával, még mindig nem tudott túllépni ezen. Kecskés Enikő neve bár nem szerepel ezekben a dalokban, de egyértelmű, hogy róla szólnak a szakítós, depresszív számok.

Az énekes mai napig követi Enikő posztjait

A rajongóknak nemcsak a dalszöveg tűnt fel, hanem a kedvelések is. Dani ugyanis Enikő legfrissebb képeit gyakran kedveli, amire egyből felkapták fejüket a rajongók és azt pletykálják, hogy újra lehet valami kettőjük között. Jóllehet, ez a szerelem leginkább csak a fanok fejében szökkent szárba...

Minderre ugyanis kevés esélyt látni, mivel Kecskés Enikő nem igazán viszonozza a kedves gesztusokat és már korábban többször beszélt Danival való kapcsolatáról, ahol nem a legjobb fényben tűntette fel a rappert. A rajongók azonban még mindig hisznek a csodában és remélik, hogy a korábbi sztárpár két tagja ismét egymásra talál a jövőben.

Komoly állítások hangzottak el egy ismert magyar előadó életének mélypontjáról. T. Danny zenésztársai szerint a rapper állapota 2024-ben, a szakítása után romlott meg igazán. A Maszk mögött extra adásában kábítószerekről, fájdalomcsillapítókról és agresszív kitörésekről is beszéltek.