Rengetegen rosszul reagálnak darázstámadás esetén – pedig ez életet menthet

Nyár elején egyre többen találkoznak darazsakkal a kertekben, teraszokon és a házak körül. A darazsak ilyenkor különösen aktívak, ráadásul a fészkeik közelében agresszívebben is viselkedhetnek, ezért fontos tudni, hogyan védekezhet ellenük biztonságosan – írja a TEOL.

Így védekezhet a darazsak ellen olcsó praktikákkal

A szakértők szerint a darazsak többsége nem támad ok nélkül, ugyanakkor egy rossz mozdulat vagy egy megbolygatott darázsfészek könnyen veszélyes helyzetet idézhet elő. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök lapunknak elmondta, hogy a darazsak főként más rovarokat fogyasztanak, így fontos szerepük van a természetben, de ettől függetlenül komoly problémát okozhatnak az emberek közelében.

Ha hirtelen nagy számban jelennek meg darazsak a kertben vagy a teraszon, az gyakran arra utal, hogy darázsfészek lehet a közelben.

A szakértők szerint több olcsó és egyszerű módszer is segíthet a darazsak távoltartásában.

Sokan használnak szappanos vizet vagy citromkivonatos permetet, amelyek átmenetileg röpképtelenné tehetik a rovarokat. Egyesek hajlakkal próbálkoznak, bár ez nem számít környezetbarát megoldásnak. Emellett az üzletekben kapható darázsirtó szerek és az elektromos rovarcsapdák is hatékony védelmet nyújthatnak.

A természetes megoldások kedvelői számára jó hír, hogy bizonyos növények is segíthetnek.

A menta, a levendula vagy a szegfűszeg illata például természetes darázsriasztóként működhet. A teafaolaj és a citromolaj szintén népszerű a darazsak elleni védekezésben.

A darázsfészek eltávolítása életveszélyes is lehet

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb darázsfészket semmiképpen sem szabad egyedül eltávolítani. A padláson, pajtában, lépcső alatt vagy szerszámoskamrában megbújó fészkek különösen veszélyesek lehetnek.

Ha a darazsak egyszerre támadnak, akár életveszélyes helyzet is kialakulhat, főleg allergiás embereknél vagy kisebb gyermekeknél. Ilyen esetekben érdemes szakembert hívni, szükség esetén pedig a katasztrófavédelem segítségét kérni.

Ezt tegye, ha megtámadják a darazsak

A szakértők szerint az egyik legfontosabb szabály, hogy ne kezdjen el csapkodni, ha darázs repül Ön körül. A hirtelen mozdulatokat ugyanis fenyegetésként érzékelhetik a rovarok.