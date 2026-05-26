Rengetegen rosszul reagálnak darázstámadás esetén – pedig ez életet menthet

Nyár elején egyre többen találkoznak darazsakkal a kertekben, teraszokon és a házak körül. A darazsak ilyenkor különösen aktívak, ráadásul a fészkeik közelében agresszívebben is viselkedhetnek, ezért fontos tudni, hogyan védekezhet ellenük biztonságosan – írja a TEOL.
Így védekezhet a darazsak ellen olcsó praktikákkal
A szakértők szerint a darazsak többsége nem támad ok nélkül, ugyanakkor egy rossz mozdulat vagy egy megbolygatott darázsfészek könnyen veszélyes helyzetet idézhet elő. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök lapunknak elmondta, hogy a darazsak főként más rovarokat fogyasztanak, így fontos szerepük van a természetben, de ettől függetlenül komoly problémát okozhatnak az emberek közelében.
Ha hirtelen nagy számban jelennek meg darazsak a kertben vagy a teraszon, az gyakran arra utal, hogy darázsfészek lehet a közelben.
A szakértők szerint több olcsó és egyszerű módszer is segíthet a darazsak távoltartásában.
Sokan használnak szappanos vizet vagy citromkivonatos permetet, amelyek átmenetileg röpképtelenné tehetik a rovarokat. Egyesek hajlakkal próbálkoznak, bár ez nem számít környezetbarát megoldásnak. Emellett az üzletekben kapható darázsirtó szerek és az elektromos rovarcsapdák is hatékony védelmet nyújthatnak.
A természetes megoldások kedvelői számára jó hír, hogy bizonyos növények is segíthetnek.
A menta, a levendula vagy a szegfűszeg illata például természetes darázsriasztóként működhet. A teafaolaj és a citromolaj szintén népszerű a darazsak elleni védekezésben.
A darázsfészek eltávolítása életveszélyes is lehet
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb darázsfészket semmiképpen sem szabad egyedül eltávolítani. A padláson, pajtában, lépcső alatt vagy szerszámoskamrában megbújó fészkek különösen veszélyesek lehetnek.
Ha a darazsak egyszerre támadnak, akár életveszélyes helyzet is kialakulhat, főleg allergiás embereknél vagy kisebb gyermekeknél. Ilyen esetekben érdemes szakembert hívni, szükség esetén pedig a katasztrófavédelem segítségét kérni.
Ezt tegye, ha megtámadják a darazsak
A szakértők szerint az egyik legfontosabb szabály, hogy ne kezdjen el csapkodni, ha darázs repül Ön körül. A hirtelen mozdulatokat ugyanis fenyegetésként érzékelhetik a rovarok.
Futás helyett inkább lassan távolodjon el a helyszínről, és próbálja védeni az arcát. A darazsak a méhekkel ellentétben többször is képesek szúrni, ráadásul olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek odavonzhatják a kolónia többi tagját is.
Kalló Vendelné szekszárdi édesanya felidézte, hogy gyermekkorában többször is megcsípte darázs és méh is, de a darázscsípés mindig erősebben bedagadt. Mint mondta, nagymamája ecetes vizes borogatással próbálta enyhíteni a fájdalmat és a duzzanatot.
A tőrösdarazsak az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, elpusztításuk felesleges és törvénytelen – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A tőrösdarazsak feltűnésére májustól lehet számítani.
