Óriás darazsak miatt figyelmeztetik a lakókat Székesfehérváron

A Városgondnokság tájékoztatása szerint az óriás tőrösdarázs jelenleg párzási időszakát éli, ezért több helyszínen is fokozottan jelen vannak. A kihelyezett plakátok arra figyelmeztetik a járókelőket, hogy ne bántsák a rovarokat, és lehetőleg kerüljék el azokat a területeket, ahol nagyobb számban fordulnak elő - írja a Feol.

A tőrösdarázs fontos szerepet tölt be az ökoszisztémában. A kép illusztráció. Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A város a tőrösdarázs állomány védelmére szólított fel

A témára egy helyi lakos hívta fel a figyelmet, amikor egy közösségi oldalon megosztotta az egyik tábláról készült fényképet. A felirat szerint a tőrösdarazsak nektárral táplálkoznak, nem agresszívek, és csak nagyon ritkán válnak támadóvá. A szakemberek szerint kifejezetten nehéz provokálni őket.

A város több pontján is feltűntek a figyelmeztetések, ami azt mutatja, hogy az önkormányzat tudatosan próbálja védeni a hasznos beporzó rovarokat.

Az óriás tőrösdarazsak ugyanis nemcsak ártalmatlanok az emberre nézve, hanem fontos szerepet játszanak a növényvilág fenntartásában is.

A szakértők szerint nincs ok pánikra: a látványos méret ellenére ezek a rovarok nem jelentenek komoly veszélyt az emberekre. Inkább arra kérik a lakosságot, hogy hagyják őket zavartalanul mozogni, amíg természetes életciklusukat végzik. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy óriási fullánkos rovarok jelentek meg Magyarországon.