Különleges apróságokkal gyarapodott a miskolci állatkert: Dávid-szarvas borjak születtek az intézményben. A Dávid-szarvas borjak április elején jöttek világra, és már egyre aktívabban fedezik fel környezetüket.
Miskolcon, 2026. május 3-án, vasárnap közölte a miskolci állatkert, hogy április elején Dávid-szarvas borjak születtek náluk. A Dávid-szarvas borjak napról napra élénkebbek: egyre kevesebbet pihennek, és mind gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is – közölte az MTI.

Dávid-szarvas bika példánya
Fotó: DiverDave - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19525862 / Wikipedia

Dávid-szarvas borjak hoztak örömhírt Miskolcra

A Dávid-szarvas, más néven milu, igazi ritkaságnak számít. A faj a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradása pedig nagyrészt az állatkertek munkájának köszönhető.

Éppen ezért különösen nagy jelentőségű, ha borjak születnek egy állatkerti állományban. A miskolci apróságok már most sok látogató érdeklődését felkelthetik, hiszen nem mindennapi állatokról van szó.

Különös hiedelem is kapcsolódik hozzájuk

A Dávid-szarvas történetéhez egy érdekes legenda is kötődik. 

A múltban úgy tartották, hogy aki az állat húsából eszik, halhatatlanná válik. 

Ez természetesen nem igaz, de a hiedelem hozzájárulhatott ahhoz, hogy a faj végül eltűnt a vadonból.

A különleges állat ma Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, így a frissen született borjak igazi kuriózumnak számítanak.

Ritka látvány várja a látogatókat

A borjak egyre bátrabban mozognak a kifutóban, és fokozatosan bekapcsolódnak a csapat életébe. A miskolci állatkert látogatói így olyan állatokat figyelhetnek meg testközelből, amelyek vadon már nem élnek.

A Dávid-szarvas borjak születése egyszerre aranyos állatkerti hír és fontos természetvédelmi emlékeztető: 

vannak fajok, amelyek fennmaradásában az állatkerteknek ma is döntő szerepük van.

