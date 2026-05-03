Miskolcon, 2026. május 3-án, vasárnap közölte a miskolci állatkert, hogy április elején Dávid-szarvas borjak születtek náluk. A Dávid-szarvas borjak napról napra élénkebbek: egyre kevesebbet pihennek, és mind gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is – közölte az MTI.
Dávid-szarvas borjak hoztak örömhírt Miskolcra
A Dávid-szarvas, más néven milu, igazi ritkaságnak számít. A faj a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradása pedig nagyrészt az állatkertek munkájának köszönhető.
Éppen ezért különösen nagy jelentőségű, ha borjak születnek egy állatkerti állományban. A miskolci apróságok már most sok látogató érdeklődését felkelthetik, hiszen nem mindennapi állatokról van szó.
Különös hiedelem is kapcsolódik hozzájuk
A Dávid-szarvas történetéhez egy érdekes legenda is kötődik.
A múltban úgy tartották, hogy aki az állat húsából eszik, halhatatlanná válik.
Ez természetesen nem igaz, de a hiedelem hozzájárulhatott ahhoz, hogy a faj végül eltűnt a vadonból.
A különleges állat ma Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, így a frissen született borjak igazi kuriózumnak számítanak.
Ritka látvány várja a látogatókat
A borjak egyre bátrabban mozognak a kifutóban, és fokozatosan bekapcsolódnak a csapat életébe. A miskolci állatkert látogatói így olyan állatokat figyelhetnek meg testközelből, amelyek vadon már nem élnek.
A Dávid-szarvas borjak születése egyszerre aranyos állatkerti hír és fontos természetvédelmi emlékeztető:
vannak fajok, amelyek fennmaradásában az állatkerteknek ma is döntő szerepük van.
Ez is érdekelheti:
Pár éve még az egész ország aggódott érte, mára sokak kedvence lett
Ötéves lett Samu, a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik kedvence. A kiselefánt születésnapját külön tortával ünnepelték meg a látogatók előtt. Az érdeklődők így közelről láthatták a különleges pillanatot.
Szenzációs cukiság: gorillaikrek születtek – videó
Afrika legrégebbi nemzeti parkjában újabb ritka születésnek lehettek tanúi a kutatók. A Virunga Nemzeti Parkban ismét gorillaikrek jöttek világra, ami rendkívül ritka a hegyi gorillák között.