Diákok figyelem: ezekben a szakmákban fizetik a legtöbbet idén nyáron

A nyári szezon közeledtével látványosan megélénkült a munkaerőpiac, és egyre több fiatal keres lehetőséget a keresetkiegészítésre. A diákmunka területén idén jelentős béremelkedés várható, miközben az egyes ágazatok között továbbra is komoly különbségek vannak az órabérekben.
diákmunka

A nyári szünidő közeledtével ismét fellendül a szezonális foglalkoztatás, így a diákok számára egyre több munkalehetőség nyílik. Az ELTE–Trenkwalder Iskolaszövetkezet adatai szerint a diákmunka átlagos órabére 2026-ban már 2350 forint körül alakul, ami közel 10 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest – írja a Veol. 

Diákmunka 2026: hatalmas különbségek a bérek között (A kép illusztráció.)
A diákmunka piaca továbbra is erősen tagolt: míg egyes területeken alacsonyabb, addig máshol kiemelkedően magas órabérek érhetők el. 

Az alacsonyabb fizetési sávba tartozik többek között: 

  • gyártás és termelés  
  • call center és ügyfélszolgálat  
  • adminisztráció és irodai munka  
  • HR és értékesítés  

Ezeken a területeken az átlagos órabér körülbelül 2200 forint. 

A beszerzés és logisztika területén már 2400 forint körüli órabérek jellemzők, míg a marketing, média és gyógyszeripari munkák esetében akár 2500 forint is elérhető. 

IT-szektor: a legjobban fizető diákmunka 

A legmagasabb béreket továbbra is az informatikai és telekommunikációs területek kínálják. Ezekben a pozíciókban a diákok akár 3100–3200 forintos órabért is hazavihetnek. 

Balaton és Budapest húzza fel a vendéglátást 

A vendéglátásban az alapórabér 2200 forint körül indul, azonban a nyári szezon jelentősen megemeli a kereseti lehetőségeket. A Balatonon és Budapesten akár 2600 forint feletti órabérek is elérhetők, különösen a tapasztaltabb diákok számára. 

Idén nyáron több mint félmilliót is megkereshetnek a diákok

A nyári szünetig még hetek vannak hátra, de a munkaerőpiacon már most elindult a vadászat a diákokért. A vállalatok egymásra licitálva kínálják a jobbnál jobb pozíciókat, a fiatalok pedig a 25 év alattiak szja-mentességének köszönhetően bruttó bérüket kapják meg nettóként. Egy okosan megválasztott, teljes munkaidős diákmunka segítségével így nemhogy elérhető, de könnyedén túl is szárnyalható a félmillió forintos álomhatár. 

 

