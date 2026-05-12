Az új rendszer célja, hogy gyorsítsa a hitelügyintézést és az állami támogatások igénylését. A Digitális Állampolgár szolgáltatásával az ügyfelek személyes hivatali látogatás nélkül, akár mobiltelefonról is elindíthatják az ügyintézést – írja a TEOL.

A Digitális Állampolgár új funkciója sokakat érinthet.

Fotó: Pexels

Digitális Állampolgár: gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés

A dap.gov.hu oldalon elérhető új funkciók révén az állampolgárok közvetlenül, digitális úton juthatnak hozzá azokhoz a dokumentumokhoz.

Jövedelemigazolás: Tartalmazza az adott adóévre vonatkozó összes bevételt és releváns adatot.

Nemleges (nullás) adóigazolás: Hivatalos igazolás arról, hogy az ügyfélnek nincs nyilvántartott adótartozása – ez alapfeltétele szinte minden hitelkérelemnek és állami támogatásnak.

Szakértők szerint különösen előnyös, hogy a folyamat gyorsan és egyszerűen elindítható, akár az utolsó pillanatban is. Az igényléshez először DÁP-regisztráció szükséges, amelyet a kormányablakokban rövid idő alatt el lehet végezni.

A belépés QR-kódos azonosítással történik a mobilalkalmazás segítségével, majd a rendszer automatikusan betölti a személyes adatokat.

Az ügyfélnek ezután csak ki kell választania az ügyintézés célját és a befogadó bankot. Az igazolások kiállítása ingyenes, ugyanakkor az ügyintézési határidő hivatalosan akár hat naptári nap is lehet.

TAJ-kártya helyett mobilapp?

A tb-jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban is elérhető ez a funkció.

Egy QR-kód elég a személyazonosság igazolásához?

Hamarosan elég lehet egy QR-kód a személyazonosság igazolásához a rendőri ellenőrzések során. A Digitális Állampolgár alkalmazás új fejlesztése lehetővé teheti, hogy a felhasználók mobiltelefonjuk segítségével azonosítsák magukat. Az újítás célja a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés, miközben a hagyományos okmányok továbbra is használatban maradnak.