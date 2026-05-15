Komoly korlátozás jöhet a dohányboltokban – egyre több a panasz

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata jogszabály-módosítást kezdeményezett a kormánynál a dohányboltok alkoholárusításával kapcsolatban. A III. kerület képviselő-testülete szerint az utcai alkoholfogyasztással és a késő esti nyitvatartással összefüggő problémák hosszú ideje terhelik a helyi lakóközösségeket.

A testület úgy véli, hogy a jelenlegi rendszerben a dohányboltok működésével kapcsolatos engedélyezés és ellenőrzés nem helyi hatáskörben történik, miközben a problémák közvetlenül a kerületben jelentkeznek. Az önkormányzat ezért indokoltnak tartja a jegyzői hatáskör részleges visszaállítását, valamint a lakossági panaszkezelés megerősítését - derül ki az obuda.hu beszámolójából.

Dohánybolt és éjszakai alkoholeladás

A kerület alternatív megoldásként azt is javasolja, hogy helyi rendelettel megtilthassák a dohányboltokban az alkoholtartalmú italok árusítását este 22 óra és reggel 6 óra között. Az önkormányzat szerint ez hozzájárulhatna a lakók nyugalmának megőrzéséhez, valamint a fiatalkorúak védelméhez is.

A kezdeményezés célja az is, hogy a kereskedelmi tevékenység jobban igazodjon a lakókörnyezet igényeihez, és csökkenjen az éjszakai utcai alkoholfogyasztással összefüggő zavaró jelenségek száma.