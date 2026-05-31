Brutális összeg – ennyit vihet el a cigaretta egy év alatt

Magyarországon egy doboz cigaretta ára nagyjából 2500 forint körül mozog, ami napi szinten is érezhető kiadás. A rendszeres dohányzás azonban igazán hosszú távon mutatja meg, mennyibe kerül: egyetlen év alatt több mint 900 ezer forintot vihet el, több évtized alatt pedig akár egy kisebb vagyon is füstbe mehet.
Dohányzás: évente közel egymillió forint is elmehet rá
Aki minden nap vesz egy doboz cigarettát, havonta nagyjából 75 ezer forintot költ dohánytermékre. Ez éves szinten körülbelül 912 ezer forintot jelent.
Tíz év alatt ez már több mint 9 millió forint, harminc év alatt pedig legalább 27 millió forint.
Ráadásul ez még csak a jelenlegi árak mellett értendő, a cigaretta drágulása tovább növelheti a kiadásokat.
Ami ma napi szokás, később komoly összeg lehet
A dohányzás költsége sokaknak azért nem tűnik fel azonnal, mert kisebb napi kiadásként jelenik meg. Hosszabb távon viszont ezek az összegek összeadódnak, és látványosan megmutatják, mennyi pénz mehet el egy rendszeres szokásra.
Ha a cigarettára költött pénz nem füstbe menne, hanem megtakarításként vagy befektetésként gyűlne, évek alatt komoly anyagi tartalékot jelenthetne.
A dohányzásról való leszokás nem csak egészségügyi kérdés
A leszokás elsősorban egészségügyi döntés, de pénzügyi szempontból is jelentős változást hozhat. A dohányzás elhagyása nem egyik napról a másikra old meg mindent, de a havi kiadásokban gyorsan érzékelhető különbséget jelenthet.
Az eredeti felmérést a német Focus Online készítette.
Szinte teljesen eltűnt a cigaretta: ez Európa első dohányzásmentes országa
Svédország történelmi határhoz érkezett: a napi cigarettázók aránya 5 százalék alá csökkent. A dohányzásmentes ország célja ezzel szinte valósággá vált, bár a nikotin továbbra sem tűnt el a svédek mindennapjaiból.
Alkalmanként rágyújt? Rossz hír érkezett, ezt jobb, ha tudja
Sokan azt hiszik, néhány szál cigaretta nem árthat igazán. Egy új kutatás szerint azonban a dohányzás már alkalmi formában is komoly veszélyt jelenthet. A tüdőrák kockázata évekkel később is magasabb maradhat.