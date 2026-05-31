Brutális összeg – ennyit vihet el a cigaretta egy év alatt

Magyarországon egy doboz cigaretta ára nagyjából 2500 forint körül mozog, ami napi szinten is érezhető kiadás. A rendszeres dohányzás azonban igazán hosszú távon mutatja meg, mennyibe kerül: egyetlen év alatt több mint 900 ezer forintot vihet el, több évtized alatt pedig akár egy kisebb vagyon is füstbe mehet.

Dohányzás: közel egymillió forintba kerülhet évente napi egy doboz cigaretta

Dohányzás: évente közel egymillió forint is elmehet rá

Aki minden nap vesz egy doboz cigarettát, havonta nagyjából 75 ezer forintot költ dohánytermékre. Ez éves szinten körülbelül 912 ezer forintot jelent.

Tíz év alatt ez már több mint 9 millió forint, harminc év alatt pedig legalább 27 millió forint.

Ráadásul ez még csak a jelenlegi árak mellett értendő, a cigaretta drágulása tovább növelheti a kiadásokat.

Ami ma napi szokás, később komoly összeg lehet

A dohányzás költsége sokaknak azért nem tűnik fel azonnal, mert kisebb napi kiadásként jelenik meg. Hosszabb távon viszont ezek az összegek összeadódnak, és látványosan megmutatják, mennyi pénz mehet el egy rendszeres szokásra.

Ha a cigarettára költött pénz nem füstbe menne, hanem megtakarításként vagy befektetésként gyűlne, évek alatt komoly anyagi tartalékot jelenthetne.

A dohányzásról való leszokás nem csak egészségügyi kérdés

A leszokás elsősorban egészségügyi döntés, de pénzügyi szempontból is jelentős változást hozhat. A dohányzás elhagyása nem egyik napról a másikra old meg mindent, de a havi kiadásokban gyorsan érzékelhető különbséget jelenthet.

Az eredeti felmérést a német Focus Online készítette.