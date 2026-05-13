Rejtélyes roncsot mutatott meg az alacsony vízállású Duna

A Duna vízállása 2026-ban extrém alacsony, ezért a folyó medréből régi tárgyak és világháborús maradványok is előkerülhetnek. A Kemma korábban képeken mutatta meg, milyen hajóroncsok a Dunán bukkantak fel Komáromnál.

Az Ínség-szikla kibukkanása 2011. november 23-án, amikor a Duna vízállása Budapestnél mindössze 84 centiméter volt

Fotó: Készítette: Derzsi Elekes Andor - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17487712

Világháborús roncsot dobott felszínre az alacsony vízállású Duna

Az extrém alacsony Duna-vízállás idén ismét különös dolgokat hozott felszínre. A folyó több szakaszán annyira visszahúzódott a víz, hogy helyenként már szinte gyalog is át lehetne kelni rajta. Az aszályos időszakokban a Duna medre mindig tartogat meglepetéseket: régi tárgyak, világháborús maradványok, sőt néha komplett hajóroncsok is előbukkannak a mélyből.

A Kemma vármegyei hírportál most felidézett egy látványos esetet a közelmúltból.

2022-ben Komáromnál egy második világháborús hajóroncs került elő az extrém alacsony vízállás miatt.

A roncs egy olyan hajó maradványa volt, amely feltehetően a háború idején, 1944-ben süllyedt el, amikor a brit légierő aknákkal támadta a dunai hajóforgalmat.

A portál szerint a Royal Air Force több mint 1300 hajó elleni aknát dobott le a magyarországi Duna-szakaszra, hogy akadályozzák a közlekedést és megsemmisítsék az úszóegységeket. Több hajó is odaveszett ezekben a támadásokban.

A Kemma most egy látványos képgalériában idézte fel a különleges hajóroncs történetét, amelyet a lap oldalán lehet megtekinteni.

