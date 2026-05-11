Furcsa, de tudományosan is alátámasztott egészségügyi tippek terjednek

Számos olyan egészségügyi tanács létezik, amely első hallásra furcsának vagy teljesen hihetetlennek tűnik, a szakemberek szerint azonban tudományos magyarázat áll mögöttük. Egy brit gyógyszerész most összegyűjtött néhány olyan hétköznapi szokást, amelyek meglepő módon befolyásolhatják az egészségünket.
Craig Watt gyógyszerész szerint sok kevésbé ismert praktika valóban segíthet bizonyos egészségügyi problémák enyhítésében, legyen szó szénanátháról, rossz leheletről vagy akár fejfájásról – számolt be a Daily Mail

Bár a rossz lehelet általában nem jelent komoly egészségügyi problémát, a kellemetlen szagok zavaróak lehetnek a mindennapokban
Egy apró változtatás is sokat számíthat az egészségünknél

A szakember szerint például nem ajánlott azonnal lefeküdni bizonyos gyógyszerek bevétele után. Ha valaki túl gyorsan vízszintes helyzetbe kerül, a tabletta irritálhatja a nyelőcsövet, ami égő érzést vagy kellemetlenséget okozhat. 

Ez különösen egyes antibiotikumok és gyulladáscsökkentők esetében lehet problémás.

A szénanáthások számára is meglepő tanácsot adott: meleg időben sem mindig jó ötlet kinyitni az ablakokat. A pollenek ugyanis könnyen bejutnak a lakásba, majd megtelepednek az ágyneműn vagy a bútorokon, így bent is felerősíthetik a tüneteket.

A napszemüveg viselése sem csupán a szem védelme miatt lehet fontos. A szakember szerint az erős fény sokaknál fejfájást vagy migrént válthat ki, a szem védelme pedig csökkentheti a panaszokat.

A rossz lehelet ellen is létezik egy meglepően egyszerű módszer: a megfelelő folyadékbevitel. 

A szakértők szerint a kiszáradás miatt csökkenhet a nyáltermelés, ami kedvez a kellemetlen szagokat okozó baktériumok elszaporodásának.

A gyógyszerész arra is felhívta a figyelmet, hogy még a ruházat színe is számíthat. A szúnyogokat állítólag jobban vonzzák a sötét színek, például a fekete vagy a sötétkék ruhák, míg a világosabb öltözék kevésbé keltheti fel az érdeklődésüket.

