Furcsa, de tudományosan is alátámasztott egészségügyi tippek terjednek

Craig Watt gyógyszerész szerint sok kevésbé ismert praktika valóban segíthet bizonyos egészségügyi problémák enyhítésében, legyen szó szénanátháról, rossz leheletről vagy akár fejfájásról – számolt be a Daily Mail.

Bár a rossz lehelet általában nem jelent komoly egészségügyi problémát, a kellemetlen szagok zavaróak lehetnek a mindennapokban

Fotó: Unsplash

Egy apró változtatás is sokat számíthat az egészségünknél

A szakember szerint például nem ajánlott azonnal lefeküdni bizonyos gyógyszerek bevétele után. Ha valaki túl gyorsan vízszintes helyzetbe kerül, a tabletta irritálhatja a nyelőcsövet, ami égő érzést vagy kellemetlenséget okozhat.

Ez különösen egyes antibiotikumok és gyulladáscsökkentők esetében lehet problémás.

A szénanáthások számára is meglepő tanácsot adott: meleg időben sem mindig jó ötlet kinyitni az ablakokat. A pollenek ugyanis könnyen bejutnak a lakásba, majd megtelepednek az ágyneműn vagy a bútorokon, így bent is felerősíthetik a tüneteket.

A napszemüveg viselése sem csupán a szem védelme miatt lehet fontos. A szakember szerint az erős fény sokaknál fejfájást vagy migrént válthat ki, a szem védelme pedig csökkentheti a panaszokat.

A rossz lehelet ellen is létezik egy meglepően egyszerű módszer: a megfelelő folyadékbevitel.

A szakértők szerint a kiszáradás miatt csökkenhet a nyáltermelés, ami kedvez a kellemetlen szagokat okozó baktériumok elszaporodásának.

A gyógyszerész arra is felhívta a figyelmet, hogy még a ruházat színe is számíthat. A szúnyogokat állítólag jobban vonzzák a sötét színek, például a fekete vagy a sötétkék ruhák, míg a világosabb öltözék kevésbé keltheti fel az érdeklődésüket.

Öt egészségügyi adat, amit érdemes rendszeresen ellenőrizni

A testsúly vagy a vérnyomás mellett sok más mutató is fontos lehet az egészség szempontjából. Egy-egy egészségügyi adat segíthet időben felismerni a szervezetben zajló folyamatokat, még mielőtt komolyabb probléma alakulna ki.

Ez az öt szokás évekkel meghosszabbíthatja az életét

Az új év sokak számára a változtatás ideje, amikor előtérbe kerül a testi és lelki jóllét kérdése. Az egészség megőrzése azonban nem drága kúrákon vagy extrém diétákon múlik, hanem néhány egyszerű, tudományosan igazolt szokáson.