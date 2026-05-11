Furcsa, de tudományosan is alátámasztott egészségügyi tippek terjednek

Craig Watt gyógyszerész szerint sok kevésbé ismert praktika valóban segíthet bizonyos egészségügyi problémák enyhítésében, legyen szó szénanátháról, rossz leheletről vagy akár fejfájásról – számolt be a Daily Mail.
Egy apró változtatás is sokat számíthat az egészségünknél
A szakember szerint például nem ajánlott azonnal lefeküdni bizonyos gyógyszerek bevétele után. Ha valaki túl gyorsan vízszintes helyzetbe kerül, a tabletta irritálhatja a nyelőcsövet, ami égő érzést vagy kellemetlenséget okozhat.
Ez különösen egyes antibiotikumok és gyulladáscsökkentők esetében lehet problémás.
A szénanáthások számára is meglepő tanácsot adott: meleg időben sem mindig jó ötlet kinyitni az ablakokat. A pollenek ugyanis könnyen bejutnak a lakásba, majd megtelepednek az ágyneműn vagy a bútorokon, így bent is felerősíthetik a tüneteket.
A napszemüveg viselése sem csupán a szem védelme miatt lehet fontos. A szakember szerint az erős fény sokaknál fejfájást vagy migrént válthat ki, a szem védelme pedig csökkentheti a panaszokat.
A rossz lehelet ellen is létezik egy meglepően egyszerű módszer: a megfelelő folyadékbevitel.
A szakértők szerint a kiszáradás miatt csökkenhet a nyáltermelés, ami kedvez a kellemetlen szagokat okozó baktériumok elszaporodásának.
A gyógyszerész arra is felhívta a figyelmet, hogy még a ruházat színe is számíthat. A szúnyogokat állítólag jobban vonzzák a sötét színek, például a fekete vagy a sötétkék ruhák, míg a világosabb öltözék kevésbé keltheti fel az érdeklődésüket.
