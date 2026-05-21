Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ön is használja?

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sport

Olasz focihorror: sportvezető családját is bántalmazták az elképesztő tömegverekedésben – videó

elefánt

Új otthonba került Samu, az elefánt – elképesztő videón a költöztetés

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új korszak kezdődött a Veszprémi Állatkertben egy új lakó érkezésével. A Fővárosi Állat- és Növénykert kedvence, Samu, az elefánt Veszprémben kezd új életet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elefántfővárosi állat - és növénykertsamuállatkertveszprémi állatkert

Samu, az ötéves ázsiai hím elefánt megérkezett Veszprémbe. A Fővárosi Állat- és Növénykert kedvence a Veszprémi Állatkertben kezd új életet. A költöztetést hosszú előkészítés és szakmai felügyelet előzte meg – írja a VEOL.

Samu, az elefánt a Veszprémi Állatkertbe költözött
Samu, az elefánt a Veszprémi Állatkertbe költözött (illusztráció) – Fotó: Pexels

Elefántköltözés Veszprémben: Samu megérkezett új otthonába

A költözés hosszú előkészítést igényelt, és szakemberek szoros felügyelete mellett zajlott. Samut speciálisan kialakított szállítókonténerben vitték Veszprémbe, az út során állatorvosok és gondozók kamerán keresztül folyamatosan figyelték az állat állapotát. A szállítás végül minden probléma nélkül lezajlott.

A költözés egyik legfontosabb pillanata volt, amikor az elefánt először lépett ki a konténerből, és megpillantotta új kifutóját. 

A szakemberek szerint a mostani élethelyzet természetes is számára, hiszen az ázsiai elefántbikák nagyjából ötéves koruk körül kezdenek önállósodni és eltávolodni a családi csoporttól.

A következő hetekben fokozatos összeszoktatás vár rá a veszprémi elefántokkal, Bullyval és Tuyával. Samu elefánt Veszprémben most ismerős szakemberek támogatásával alkalmazkodik új környezetéhez. A Veszprémi Állatkert Elefánt Parkja 2014 óta működik, több ezer négyzetméteres kifutóval és Elefántházzal. A látogatók hamarosan személyesen is találkozhatnak a fiatal elefánttal.

Pár éve még az egész ország aggódott érte, mára sokak kedvence lett

Ötéves lett Samu, a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik kedvence. A kiselefánt születésnapját külön tortával ünnepelték meg a látogatók előtt. Az érdeklődők így közelről láthatták a különleges pillanatot.

Így sikerült megmenteni Samut, a kiselefántot! - Videó

Egy ország követte lélegzet-visszafojtva azt a küzdelmet, amit állatorvosaink és elefántgondozóink folytattak Samu életéért. Most egy kisfilmen mutatjuk be, hogyan sikerült legyőzni a kiselefánt szervezetét megtámadó kórt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!