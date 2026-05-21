Új otthonba került Samu, az elefánt – elképesztő videón a költöztetés

Samu, az ötéves ázsiai hím elefánt megérkezett Veszprémbe. A Fővárosi Állat- és Növénykert kedvence a Veszprémi Állatkertben kezd új életet. A költöztetést hosszú előkészítés és szakmai felügyelet előzte meg – írja a VEOL.

Elefántköltözés Veszprémben: Samu megérkezett új otthonába

A költözés hosszú előkészítést igényelt, és szakemberek szoros felügyelete mellett zajlott. Samut speciálisan kialakított szállítókonténerben vitték Veszprémbe, az út során állatorvosok és gondozók kamerán keresztül folyamatosan figyelték az állat állapotát. A szállítás végül minden probléma nélkül lezajlott.

A költözés egyik legfontosabb pillanata volt, amikor az elefánt először lépett ki a konténerből, és megpillantotta új kifutóját.

A szakemberek szerint a mostani élethelyzet természetes is számára, hiszen az ázsiai elefántbikák nagyjából ötéves koruk körül kezdenek önállósodni és eltávolodni a családi csoporttól.

A következő hetekben fokozatos összeszoktatás vár rá a veszprémi elefántokkal, Bullyval és Tuyával. Samu elefánt Veszprémben most ismerős szakemberek támogatásával alkalmazkodik új környezetéhez. A Veszprémi Állatkert Elefánt Parkja 2014 óta működik, több ezer négyzetméteres kifutóval és Elefántházzal. A látogatók hamarosan személyesen is találkozhatnak a fiatal elefánttal.