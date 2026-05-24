Ne hagyja magát becsapni – ezek a jelek azonnal lebuktatják a vízízű epret

Az eper ára idén is magasabb lehet a korábbi éveknél, ezért különösen fontos, hogy a vásárlók valóban jó minőségű gyümölcsöt vigyenek haza. A szakemberek szerint a magyar eper és az import eper között nemcsak ízben, hanem illatban, állagban és eltarthatóságban is jelentős különbség lehet - számolt be a Sonline.
Hogyan ismerhető fel a magyar eper?
A magyar eper egyik legfontosabb ismertetőjele az intenzív illat. A frissen szedett hazai eper már messziről érezhető, míg az import gyümölcs sokszor szinte teljesen illattalan. A magyar termés általában puhább tapintású, lédúsabb és élénkebb ízű is.
A termelők szerint érdemes figyelni a gyümölcs belsejére is. Az import eper gyakran világosabb, fehéres részeket tartalmaz, ami arra utalhat, hogy még éretlenül szedték le.
A hazai eper ezzel szemben jellemzően egyenletesebb színű és aromásabb.
Mi a különbség a magyar és az import eper között?
A termelői eper és az import eper közötti legnagyobb különbség a szállítási időből adódik. A hazai gyümölcs rövid idő alatt jut el a piacokra, ezért érettebben lehet leszedni, ami intenzívebb ízt és zamatosabb állagot eredményez. Az import eper ezzel szemben sokszor több ezer kilométert utazik, ezért keményebb állapotban szüretelik le. Emiatt a gyümölcs gumisabb, kevésbé lédús lehet, és gyorsabban romolhat a dobozban.
A hazai eper emellett általában érzékenyebb és rövidebb ideig tárolható, ami sok vásárló szerint éppen a természetesebb minőség egyik jele.
Hogyan válasszunk friss epret a piacon?
- Figyeljük meg az illatát: a friss magyar eper erősen aromás.
- Nézzük meg a színét: az egyenletesen piros szemek általában érettebbek.
- Kerüljük a túl kemény, gumis állagú gyümölcsöt.
- Ellenőrizzük, nincs-e penészes vagy puha szem a doboz alján.
- Kérdezzünk rá a származási helyre az árusnál.
- Részesítsük előnyben a termelői epret.
- Vásárláskor figyeljük a származási jelöléseket is.
