Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Figyelem!

Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

magyar eper

Ne hagyja magát becsapni – ezek a jelek azonnal lebuktatják a vízízű epret

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérkezett a várva várt szamócaszezon, és a piacokat már ellepték a csábító, piros gyümölcsök. Az eper azonban nem minden esetben olyan friss és zamatos, mint amilyennek első pillantásra tűnik. A hazai termelők szerint néhány egyszerű jel alapján könnyen megkülönböztethető a valódi magyar termés a hosszú útról érkező import árutól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar eperpiacimport

Az eper ára idén is magasabb lehet a korábbi éveknél, ezért különösen fontos, hogy a vásárlók valóban jó minőségű gyümölcsöt vigyenek haza. A szakemberek szerint a magyar eper és az import eper között nemcsak ízben, hanem illatban, állagban és eltarthatóságban is jelentős különbség lehet - számolt be a Sonline

A magyar eper általában puhább és zamatosabb - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A magyar eper általában puhább és zamatosabb - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Hogyan ismerhető fel a magyar eper?

A magyar eper egyik legfontosabb ismertetőjele az intenzív illat. A frissen szedett hazai eper már messziről érezhető, míg az import gyümölcs sokszor szinte teljesen illattalan. A magyar termés általában puhább tapintású, lédúsabb és élénkebb ízű is.

A termelők szerint érdemes figyelni a gyümölcs belsejére is. Az import eper gyakran világosabb, fehéres részeket tartalmaz, ami arra utalhat, hogy még éretlenül szedték le.

 A hazai eper ezzel szemben jellemzően egyenletesebb színű és aromásabb.

Mi a különbség a magyar és az import eper között?

A termelői eper és az import eper közötti legnagyobb különbség a szállítási időből adódik. A hazai gyümölcs rövid idő alatt jut el a piacokra, ezért érettebben lehet leszedni, ami intenzívebb ízt és zamatosabb állagot eredményez. Az import eper ezzel szemben sokszor több ezer kilométert utazik, ezért keményebb állapotban szüretelik le. Emiatt a gyümölcs gumisabb, kevésbé lédús lehet, és gyorsabban romolhat a dobozban.

A hazai eper emellett általában érzékenyebb és rövidebb ideig tárolható, ami sok vásárló szerint éppen a természetesebb minőség egyik jele.

Hogyan válasszunk friss epret a piacon?

  1. Figyeljük meg az illatát: a friss magyar eper erősen aromás.
  2. Nézzük meg a színét: az egyenletesen piros szemek általában érettebbek.
  3. Kerüljük a túl kemény, gumis állagú gyümölcsöt.
  4. Ellenőrizzük, nincs-e penészes vagy puha szem a doboz alján.
  5. Kérdezzünk rá a származási helyre az árusnál.
  6. Részesítsük előnyben a termelői epret.
  7. Vásárláskor figyeljük a származási jelöléseket is.

Epret ültetne? – így lehet több és finomabb termése az otthon nevelt szamócának

Sokan azt hiszik, hogy az erkélyen nevelt szamócánál elég a rendszeres locsolás, pedig a jó terméshez ennél több kell. Az epertermesztés sikerének egyik kulcsa, hogy a növény energiáit tudatosan irányítsuk, különben a termés helyett inkább indákat és túlburjánzó lombot nevel.

A cukorbetegeknek is jó hír lehet, amit az eperről kiderítettek

Tavasszal és nyáron sokan választják ezt a gyümölcsöt. Az eper kevés kalóriát és viszonylag kevés cukrot tartalmaz. Közben vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal látja el a szervezetet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!