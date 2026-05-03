Epret ültetne? – így lehet több és finomabb termése az otthon nevelt szamócának

Az epertermesztés erkélyen is lehet eredményes, de a bőséges és ízes terméshez tudatos növényápolásra van szükség. A KEMMA hírportálnak adott interjút Bátki Tamás, a dunaalmási Bátki Kertészet Kft. tulajdonosa, aki szerint a leggyakoribb hiba az, hogy a hobbikertészek nem merik visszavágni a szamócát, így a növény energiája a szaporodásra és a túl sűrű lombozatra megy el.

Epertermesztés erkélyen: a szakértő szerint az indák és a levelek helyes visszavágása döntő a bőséges terméshez

A szakértő szerint:

ha a cél a sok és zamatos termés, akkor az indákat folyamatosan el kell távolítani. Ha ugyanis a növény egyszerre próbál gyümölcsöt érlelni és új sarjakat hozni, a termés kisebb és gyengébb lehet.

Ha valaki mégis szaporítani szeretné a töveket, növényenként legfeljebb 1–2 erősebb indát érdemes meghagyni, elsősorban az elsőként megjelenő sarjakat.

A lombot is kezelni kell, de óvatosan

Az elszáradt, sérült vagy beteg leveleket érdemes mielőbb levágni, és a túl sűrű lombot is ritkítani kell, mert a párás környezet kedvezhet a gombás betegségeknek. Virágzás idején ugyanakkor a túl erős visszavágás már árthat, mert a levelek fontos szerepet játszanak a termésképzésben.

A szezon egyik legfontosabb lépése a kora tavaszi tisztító metszés, amikor a fagyok után, de még az intenzív növekedés előtt lehet rendbe tenni a töveket.

Sokan sajnálják megvágni a szamócát, pedig ezen múlhat a bőséges és finom termés

Néhány évente meg kell újítani az állományt

A szakértő arra is figyelmeztet, hogy a szamócatövek termőképessége 2–3 év után jelentősen csökken. Ezért érdemes a legerősebb indákból származó fiatal növényekkel időről időre pótolni az öregedő töveket.

A jól karbantartott, tudatosan ritkított állomány így hosszabb távon is több és jobb minőségű termést adhat az erkélyen – írja a KEMMA.hu.