Erdélyi Mónika

Meglepő vallomás: Erdélyi Mónika elárulta, miből él valójában

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A műsorvezető ma már nemcsak tévésként, hanem sikeres online tartalomgyártóként is ismert. Erdélyi Mónika elárulta, hogy bár a YouTube jól működik számára, esze ágában sincs egyetlen bevételi forrásra támaszkodni.
Erdélyi Mónika továbbra is az egyik legismertebb médiaszemélyiség, akit az idősebbek a Mónika Show-ból, a fiatalabbak pedig már inkább YouTube-csatornájáról ismernek. A műsorvezető a Partizánban beszélt arról, hogy a tartalomgyártás mellett más területeken is aktív – számolt be a Blikk.

Erdélyi Mónika
Erdélyi Mónika
Fotó: MW Bulvár

Mónika szerint már fiatalon megtanulta, hogy nem szabad egyetlen bevételi forrásra építeni. Ebben családi háttere is szerepet játszott: 

édesanyja bankár, nevelőapja pedig adószakértő volt.

Erdélyi Mónika több lábon áll

A tévés legenda elmondta, hogy elégedett az online munkáival, de tudatosan több lábon áll. Úgy fogalmazott, a YouTube csak az egyik terület, amelyből bevétele származik, mellette több más vállalkozása is van.

A Mónika Show kapcsán is határozottan megszólalt:

visszautasította azokat a vádakat, hogy a történetek előre meg lettek volna írva. 

Azt mondta, szívesen vezetne újra talkshow-t, de inkább könnyedebb, nevetősebb műfajban térne vissza.

A politikát nem erőltetné

Bár az utóbbi időben politikai témákkal is kísérletezett, Erdélyi Mónika szerint ez fájdalmas terep, ezért nem ebben az irányban képzeli el a jövőjét. Úgy tűnik, inkább marad annál, amiben igazán otthon van: a közvetlen, emberközeli tartalmaknál és a saját vállalkozásai irányításánál.

