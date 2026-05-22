Meglepő vallomás: Erdélyi Mónika elárulta, miből él valójában

Erdélyi Mónika továbbra is az egyik legismertebb médiaszemélyiség, akit az idősebbek a Mónika Show-ból, a fiatalabbak pedig már inkább YouTube-csatornájáról ismernek. A műsorvezető a Partizánban beszélt arról, hogy a tartalomgyártás mellett más területeken is aktív – számolt be a Blikk.

Mónika szerint már fiatalon megtanulta, hogy nem szabad egyetlen bevételi forrásra építeni. Ebben családi háttere is szerepet játszott:

édesanyja bankár, nevelőapja pedig adószakértő volt.

Erdélyi Mónika több lábon áll

A tévés legenda elmondta, hogy elégedett az online munkáival, de tudatosan több lábon áll. Úgy fogalmazott, a YouTube csak az egyik terület, amelyből bevétele származik, mellette több más vállalkozása is van.

A Mónika Show kapcsán is határozottan megszólalt:

visszautasította azokat a vádakat, hogy a történetek előre meg lettek volna írva.

Azt mondta, szívesen vezetne újra talkshow-t, de inkább könnyedebb, nevetősebb műfajban térne vissza.

A politikát nem erőltetné

Bár az utóbbi időben politikai témákkal is kísérletezett, Erdélyi Mónika szerint ez fájdalmas terep, ezért nem ebben az irányban képzeli el a jövőjét. Úgy tűnik, inkább marad annál, amiben igazán otthon van: a közvetlen, emberközeli tartalmaknál és a saját vállalkozásai irányításánál.