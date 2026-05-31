Súlyos betegsége után visszatért Erdő Péter bíboros – megrázó vallomást tett

Hosszú hónapok után ismét a nyilvánosság elé lépett Erdő Péter bíboros. A katolikus egyház egyik legfontosabb magyar vezetője súlyos betegségen és hosszas lábadozáson van túl, most pedig őszintén beszélt a mögötte álló időszakról, a gyógyulásáról és jövőbeli terveiről is, írja a Mandiner.

Súlyos betegsége után Erdő Péter pünkösdvasárnap jelent meg először ismét a hívei előtt – Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Erdő Péter pünkösdkor üzent a híveknek

A bíboros több mint három hónapig nem jelent meg nyilvános eseményen. Utoljára február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén mutatott be szentmisét Esztergomban. Pünkösd ünnepén azonban visszatért: videóüzenetet küldött a híveknek, majd személyesen is megjelent az esztergomi bazilikában, ahol a jelenlévők tapssal fogadták.

A Magyar Kurírnak adott exkluzív interjúban Erdő Péter megrendítő őszinteséggel beszélt arról, milyen volt számára a betegséggel töltött időszak.

Az elmúlt időszakban jó volt megtapasztalnom, hogy a főegyházmegye papságával, híveivel, még ha a fizikai korlátok akadályoztak is, meg tudtuk élni az egységet. Jó volt érezni azt a nagyfokú szeretetet, ami felém irányult

– mondta a bíboros.

Nem gondolta, hogy ennyien szeretik

A főpásztort különösen meghatotta az a támogatás, amelyet az ország minden részéről kapott.

Őszintén szólva kellemesen csalódtam az emberekben. Persze tudtam, hogy szeretve vagyok, de sosem gondoltam, hogy ennyien, ennyire fontosnak tartják a személyemet

– fogalmazott.

Külön köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak és minden egészségügyi dolgozónak, akik a gyógyulásában részt vettek.

Mind az orvosok, mind a nővérek és más segítők példáját adták a szolgáló szeretetnek

– hangsúlyozta.

A bíboros szerint a betegágyon fekve különösen világossá válik az ember számára, hogy minden emberi élet egyformán értékes.

A betegágyon fekve azt is jó volt megtapasztalni, hogy amikor betegek vagyunk, még tisztábban láthatjuk: mindannyian egyenlőek és önmagunkban értékesek vagyunk. Mindannyiunk élete érték, és mindenki azért dolgozik, hogy meggyógyuljunk

– mondta.

Lelki útként élte meg a nehéz hónapokat

Erdő Péter arról is beszélt, hogy a nehéz hónapokat egyfajta lelki útként élte meg.

Ez az időszak igazi lelkigyakorlat volt számomra. Az életemet úgy éltem meg, hogy Isten kezében vagyok, ő visel gondot rám és mindannyiunkra. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve

– vallotta be.