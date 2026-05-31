Súlyos betegsége után visszatért Erdő Péter bíboros – megrázó vallomást tett

Hosszú hónapok után ismét a nyilvánosság elé lépett Erdő Péter bíboros. A katolikus egyház egyik legfontosabb magyar vezetője súlyos betegségen és hosszas lábadozáson van túl, most pedig őszintén beszélt a mögötte álló időszakról, a gyógyulásáról és jövőbeli terveiről is, írja a Mandiner.
Erdő Péter pünkösdkor üzent a híveknek
A bíboros több mint három hónapig nem jelent meg nyilvános eseményen. Utoljára február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén mutatott be szentmisét Esztergomban. Pünkösd ünnepén azonban visszatért: videóüzenetet küldött a híveknek, majd személyesen is megjelent az esztergomi bazilikában, ahol a jelenlévők tapssal fogadták.
A Magyar Kurírnak adott exkluzív interjúban Erdő Péter megrendítő őszinteséggel beszélt arról, milyen volt számára a betegséggel töltött időszak.
Az elmúlt időszakban jó volt megtapasztalnom, hogy a főegyházmegye papságával, híveivel, még ha a fizikai korlátok akadályoztak is, meg tudtuk élni az egységet. Jó volt érezni azt a nagyfokú szeretetet, ami felém irányult
– mondta a bíboros.
Nem gondolta, hogy ennyien szeretik
A főpásztort különösen meghatotta az a támogatás, amelyet az ország minden részéről kapott.
Őszintén szólva kellemesen csalódtam az emberekben. Persze tudtam, hogy szeretve vagyok, de sosem gondoltam, hogy ennyien, ennyire fontosnak tartják a személyemet
– fogalmazott.
Külön köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak és minden egészségügyi dolgozónak, akik a gyógyulásában részt vettek.
Mind az orvosok, mind a nővérek és más segítők példáját adták a szolgáló szeretetnek
– hangsúlyozta.
A bíboros szerint a betegágyon fekve különösen világossá válik az ember számára, hogy minden emberi élet egyformán értékes.
A betegágyon fekve azt is jó volt megtapasztalni, hogy amikor betegek vagyunk, még tisztábban láthatjuk: mindannyian egyenlőek és önmagunkban értékesek vagyunk. Mindannyiunk élete érték, és mindenki azért dolgozik, hogy meggyógyuljunk
– mondta.
Lelki útként élte meg a nehéz hónapokat
Erdő Péter arról is beszélt, hogy a nehéz hónapokat egyfajta lelki útként élte meg.
Ez az időszak igazi lelkigyakorlat volt számomra. Az életemet úgy éltem meg, hogy Isten kezében vagyok, ő visel gondot rám és mindannyiunkra. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve
– vallotta be.
A gyógyulás időszakában sem szakadt el feladataitól. Munkatársai segítségével továbbra is ellátta főpásztori teendőit, és rendszeresen imádkozott Magyarországért, valamint XIV. Leó pápa szándékaiért is.
A bíboros felidézte, hogy a legnehezebb pillanatokban korábbi meghatározó élményei adtak neki erőt. Ezek között említette Salkaházi Sára boldoggá avatását és a magyar–szlovák megbékélés történelmi esztergomi eseményeit.
Az esztergomi bazilikában adott hálát a gyógyulásáért
Felépülése után első útja is különleges jelentőséggel bírt: pünkösdvasárnap az esztergomi bazilikában Meszlényi Zoltán vértanú püspök ereklyéjénél adott hálát gyógyulásáért.
A bíboros már a következő hónapok programjairól is beszélt. Részt vesz a püspöki konferencia ülésén, jelen lesz az esztergomi diakónus- és papszentelésen, valamint június végén ötezer szepesi zarándokot fogad majd az esztergomi bazilikában a Szepesi Egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából.
Célja, hogy elvigye Isten szeretetét a betegeknek
Szeretném Isten kegyelméből ellátni a főpásztori teendőimet. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek, szenvednek
– jelentette ki.
Erdő Péter végül az Eucharisztia (Hálaadás) megtartó erejéről is beszélt. Elmondta, hogy a szentáldozást a betegsége alatt sem hagyta el, mert ebből merített erőt a legnehezebb időszakban.
Életünk útján az Eucharisztia, a szentmise ünneplése a csúcs és a forrás, ez segít, hogy élő kapcsolatban legyünk és maradhassunk Jézus Krisztussal. Betegségem és gyógyulásom idején az Úr adott és ad erőt. Jó lenne, ha mindannyian, mindig ragaszkodnánk hozzá, nem csak betegség idején
– zárta gondolatait a bíboros.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Hangüzenetet küldött a betegségéből lábadozó Erdő Péter
Hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán a betegségéből lábadozó Erdő Péter bíboros. Erdő Péter üzenetében arról beszélt, hogy a húsvét az egész életet képes megváltoztatni, és segít abban, hogy az emberek boldogok legyenek.
Erdő Péter megszólalt, ezt mondta a Szentatyáról
Az esztergom-budapesti bíboros a konklávé után a Pápai Magyar Intézetben beszélt az új egyházfő megválasztásáról, küldetéséről és személyes benyomásairól. Erdő Péter szerint Jézus Krisztus és a pápa személye elválaszthatatlan élményt jelent a hívők számára.