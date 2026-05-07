Meglepő témák várták a diákokat az angol írásbeli érettségin

Változatos témákkal találkoztak a középszinten vizsgázó diákok. Az angolérettségi szövegértési részében 60 perc alatt dolgozhattak a feladatsoron. A feladatok hétköznapi nyelvezetű szövegekhez kapcsolódtak.

2026. Május 7-én érettségiznek a diákok angolból

Középszintű érettségi angolból

Az angolérettségi első részében a vizsgázóknak 60 perc állt rendelkezésükre, ezalatt maximum 33 pontot szerezhettek. A feladatsor célja az volt, hogy felmérje, mennyire tudják a diákok értelmezni és feldolgozni az angol nyelvű szövegeket. A közép- és emelt szintű vizsgákon egyaránt általában négy különböző, hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak az érettségizők, amelyekhez többféle szövegértési feladat kapcsolódik.

A középszintű angolérettségi összesen négy vizsgarészből áll. Az olvasott szöveg értése 33 pontot ér, míg a nyelvhelyességi feladatokra 18 pont jár. A hallott szöveg értése és az íráskészség szintén 33-33 ponttal számít bele a végeredménybe. Az emelt szintű vizsga részleteiről később várhatók információk, mivel azt a diákok országosan, egységes feladatsor alapján írják – tájékoztat az Eduline.

Több mint 148 ezer diák vizsgázik országszerte

Május 4-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév érettségi időszaka, amelyben országszerte több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt. A következő hetekben 1170 helyszínen zajlanak majd az érettségi vizsgák, amelyek sok diák számára a továbbtanulás egyik kulcsfontosságú állomását jelentik.

