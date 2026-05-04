Érettségi 1989-ben: amikor a tételeket már előre tudták a diákok

Az 1989-es érettségi mára legendává vált, de akkor inkább egy rosszul rendezett káoszfilmre hasonlított. A negyedikesek egy része már napokkal az írásbeli vizsgák előtt pontosan tudta, milyen feladatok várnak rá – és ez még csak a kezdet volt.
Hogyan bukott le az érettségi rendszer?
A történet ott kezdődött, hogy több budapesti és Pest megyei iskolában elterjedtek a matematikaérettségi feladatainak sorszámai. Akkoriban a diákok egy hivatalos feladatgyűjteményből dolgoztak, így aki megkapta ezt a kilenc számot, gyakorlatilag előre „megírta” a dolgozatot.
Nem csoda, hogy a vizsgán feltűnően sokan rekordidő alatt végeztek.
Ez volt az a pont, ahol a rendszer lebukott.
Milyen tételek szivárogtak ki az érettségi során?
A botrány nem állt meg a matematikánál.
Magyarból is előre ismertté váltak a témák:
- József Attila költészetének gyermekmotívumai
- Vörösmarty Mihály
- Nagy Lajos
És más tantárgyaknál is sorra jöttek a problémák.
Fizikából és kémiából például annyira megingott a biztonság, hogy új tételsorokat kellett összeállítani – az utolsó pillanatban.
Mi volt a legabszurdabb az érettségi botrányban?
Az, ahogyan kezelték. A minisztérium végül úgy döntött, hogy egyetlen matematika dolgozatot sem értékelnek, de nem rendelték el az újraírást. Helyette mindenki megkapta a negyedik év végi jegyét.
Ez a döntés egyszerre volt praktikus és teljesen abszurd: mintha a rendszer inkább eltüntette volna a problémát, mintsem megoldotta.
Hogyan próbálták megmenteni az érettségit?
A káosz egyre nőtt, ezért rögtönzött megoldásokhoz nyúltak. A biztonság kedvéért a későbbi tételeket már nem borítékban küldték ki az iskolákba.
Ehelyett a feladatokat egyszerűen beolvasták a rádióban. Igen, szó szerint: az érettségi egy része rádiós műsorrá vált.
Milyen szervezési hibák történtek?
Mintha ez nem lett volna elég, további elképesztő hibák is történtek. Volt olyan intézmény, ahol egy nappal korábban írták meg ugyanazt a vizsgát, mint máshol. Ez azt jelentette, hogy a következő napi diákok már előre tudták a kérdéseket.
Győrben például egy főiskolai felvételin ugyanazok a feladatok szerepeltek, mint a későbbi érettségin, Balassagyarmaton pedig egyszerűen elnézték a dátumot, és hamarabb tartották meg az angolvizsgát.
Sőt, olyan is előfordult, hogy egy fizika feladatnak a megoldása benne volt a példatárban – konkrétan mintapéldaként.
Mi derült ki a nyomozás során?
Az ügy akkora botrányt kavart, hogy rendőrségi nyomozás indult.
A vizsgálat végül egy szinte tragikomikus megállapítással zárult: a tételek azért szivároghattak ki, mert áttetsző borítékokba tették őket.
A rendőrség lezárta az ügyet, és visszaadta az oktatási intézményeknek fegyelmi eljárásra.
Mit árult el az érettségi botrány 1989 Magyarországáról?
Ez az egész történet sokkal több volt, mint egy vizsgabotrány. 1989-ben már minden mozgásban volt: a politikai rendszer lazult, az intézmények bizonytalanul működtek, és egyre több helyen jelentek meg repedések.
Az érettségi csak egy látványos tünet volt. A szabályok még léteztek, de már nem működtek igazán. És talán ez volt az egészben a legbeszédesebb.
Mi történt az érettségi után?
A következő évben próbálták szigorítani a rendszert. Felmerült, hogy a tételeket aznap reggel, élő adásban állítsák össze a Magyar Televízió stúdiójában, majd rádión és tévén keresztül közöljék.
De még ez sem zárta ki teljesen a „jól értesülteket”. 1990-ben is voltak olyan tippek, amelyek bejöttek: például Kölcsey és Kosztolányi valóban szerepelt a magyar érettségin.