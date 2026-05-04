Érettségi 1989-ben: amikor a tételeket már előre tudták a diákok

Az 1989-es érettségi mára legendává vált, de akkor inkább egy rosszul rendezett káoszfilmre hasonlított. A negyedikesek egy része már napokkal az írásbeli vizsgák előtt pontosan tudta, milyen feladatok várnak rá – és ez még csak a kezdet volt.

Érettségi vizsga, 1970

Fotó: Fortepan / Kenderessy Tibor

Hogyan bukott le az érettségi rendszer?

A történet ott kezdődött, hogy több budapesti és Pest megyei iskolában elterjedtek a matematikaérettségi feladatainak sorszámai. Akkoriban a diákok egy hivatalos feladatgyűjteményből dolgoztak, így aki megkapta ezt a kilenc számot, gyakorlatilag előre „megírta” a dolgozatot.

Nem csoda, hogy a vizsgán feltűnően sokan rekordidő alatt végeztek.

Ez volt az a pont, ahol a rendszer lebukott.

Milyen tételek szivárogtak ki az érettségi során?

A botrány nem állt meg a matematikánál.

Magyarból is előre ismertté váltak a témák:

József Attila költészetének gyermekmotívumai

Vörösmarty Mihály

Nagy Lajos

És más tantárgyaknál is sorra jöttek a problémák.

Fizikából és kémiából például annyira megingott a biztonság, hogy új tételsorokat kellett összeállítani – az utolsó pillanatban.