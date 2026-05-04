Fotókon az érettségi első pillanatai – így vizsgáznak a diákok

Megkezdődött az érettségi időszak Magyarországon, amelyben idén több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt. A diákok számára az érettségi nemcsak a középiskolai tanulmányok lezárását jelenti, hanem sok esetben a továbbtanulás egyik legfontosabb állomása is.
Az írásbeli vizsgák május 4-én indultak a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal. A következő hetekben összesen 1170 helyszínen szervezik meg a vizsgákat, amelyek lebonyolításában 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre.
A vizsgaidőszak egészen július 1-ig tart, és ez idő alatt a középiskolák mellett a kormányhivatalok is részt vesznek a szervezési és lebonyolítási feladatokban.