Komoly fejtörést okozott: nem volt egyszerű a matekérettségi második része

Az Eduline által megkérdezett szakértők szerint több feladat is szokatlanul hosszú volt, egyes példákhoz közel egy oldalnyi szöveg tartozott, ami elsőre megijeszthette az érettségizőket. A másodfokú egyenlet megoldása nem okozott különösebb gondot, ugyanakkor a halmazelméletes feladat utolsó, bizonyításos része komolyabb átgondolást igényelt – számolt be az eduline.hu.

Feladatlapok a középszintű matematika írásbeli érettségi vizsga előtt a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban

A függvényes feladatnál a kölcsönösen egyértelműség fogalma sokak számára újdonság lehetett középszinten, még akkor is, ha a követelményekben szerepelt. A viharjelzős példa utolsó kérdése szintén nehéznek bizonyult, ezért ezt sok diák inkább kihagyhatta.

A falusi focis feladat ezzel szemben inkább számolásigényes volt, de a szükséges adatok rendelkezésre álltak, így jól teljesíthetőnek számított. Az utolsó példánál pedig az átváltásokra kellett különösen figyelni.

A középszintű matematikaérettségin az első rész 30, a második rész 70 pontot ér. Az emelt szintű feladatokról egyelőre nincs hivatalos információ, de a vizsgázók beszámolói később várhatók.

Matekérettségi 2026: ezek voltak az első feladatok

Elkezdődtek az írásbeli matematika érettségik kedd reggel, a diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán. A matekérettségin több mint 79 ezren vizsgáznak, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához.